Sei Nazioni, l’Italia attacca il Galles a Cardiff ma Capuozzo non ce la fa

Ultimo passo da compiere. La sfida è Galles-Italia a Cardiff. Ennesimo atto verso una sorta di trasformazione da una squadra con poche velleità, se non quella di partecipare al Sei Nazioni , a un team con possibilità di giocarsi, non di certo la vittoria finale, ma di uscire dalle secche del cucchiaio di legno (l’ultimo posto in classifica), portando a casa qualche risultato utile. La strada intrapresa è quella giusta. Domani c’è un ultima salita da affrontare, alquanto ripida. C’è la convinzione che la squadra allenata dal timoniere argentino Gonzalo Quesada tenterà di condurre in porto il sei Nazioni evitando secche, marosi e venti contrari.

Italrugby, annunciata la formazione

Annunciata la formazione azzurra che scenderà in campo contro di Dragoni. La novità, purtroppo in negativo, è l’assenza di Ange Capuozzo. L’estremo azzurro si è infortunato all’11’ minuto della partita contro la Scozia, ne ha giocato altri 69 con una frattura della falange intermedia del dito medio della mano sinistra. Nel corso della settimana Capuozzo ha tentato di svolgere gli allenamenti con una particolare protezione alla mano infortunata, la decisione è stata di non forzare ulteriormente i tempi. Tornerà in Francia e si opererà. In sua vece con il numero 15 Lorenzo Pani, estremo delle Zebre che lo ha sostituito nel primo match contro l’Inghilterra, completa il triangolo allargato composto dalle ali Louis Lynagh e Monty Ioane.

La conferenza del ct

Il ct nel corso della conferenza stampa di presentazione del match si è soffermato sulla squadra che entrerà in campo spigandone i motivi. «Ho scelto come mediano di mischia Stephen Varney, gioca nel Gloucester, conosce meglio di altri giocatori gallesi che militano in Premiership, così come certamente sfrutterò le doti dell’altro mediano Martin Page-Relo, che tra l’altro è abile anche nei calci dalla piazzola, e può eventualmente sostituire Paolo Garbisi».

Il terzo cambio del quindici iniziale è costituito dall’ingresso di Lorenzo Cannone come numero otto, in luogo di Ross Vintcent che ha giocato alla grande contro la Scozia. Panchina questa volta più “pesante” con 6 avanti e 2 trequarti (una settimana fa contro la Scozia Quesada partì in panca con un 5 + 3), dove rientra Manuel Zuliani. Risolto il problema al ginocchio che lo ha tenuto fermo una settimana. Il resto è quasi immutato, la coppia dei “centri” è di quella che ormai ci invidiano: Nacho Brex e Tommaso Menoncello, come i vari Sebastian Negri e Federico Ruzza.

«Il Galles entrerà in campo con la massima determinazione possibile - aggiunge il coach degli azzurri -. Cercherà di vincere almeno un match, visto le 4 sconfitte per ora subite. Festeggeranno l’ultima presenza del loro mito George North, un tempo denominato il “Lomu bianco”, partito come ala, ora impiegato come centro. A George hanno risparmiato l’ultima partita per averlo in ottime condizioni per l’uscita di scena al Principality Stadium di Cardiff. Speravamo di poter disputare un allenamento a porte aperte questa settimana, dopo la grande festa dei tifosi all’Olimpico. I giocatori mi sono parsi un po’ stanchi, abbiamo dovuto recuperare e ribadire il programma iniziale per preparare il match contro i Dragoni. Le valutazioni finali le faremo dopo la partita».

Dove vedere il Sei Nazioni

L’ultima giornata del Guinness Sei Nazioni prevede le tre partite in un solo giorno. Si comincia domani alle 15,15 con Galles-Italia (diretta Sky Sport Uno e in chiaro su TV8), quindi alle 17,45 Irlanda-Scozia (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) e gran finale alle 21 con Francia-Inghilterra (diretta Sky Sport Arena).



ITALIA: 15. Pani; 14. Lynagh, 13. Brex, 12. Menoncello, 11. Ioane; 10. P. Garbisi, 9. Varney; 8. L. Cannone, 7. Lamaro (Cap.), 6. Negri, 5. Ruzza, 4. N. Cannone; 3. Ferrari, 2. Nicotera, 1. Fischetti. A disp: 16. Lucchesi, 17. Spagnolo, 18. Zilocchi, 19. Zambonin, 20. Vintcent, 21. Zuliani. 22. Page-Relo; 23. Marin

CLASSIFICA: Irlanda 16: Inghilterra 12; Scozia e Francia 11; Italia 7; Galles 3.