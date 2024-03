Quesada, l'uomo della rinascita: "Abbiamo dominato. Italia, non ti fermare"

Le parole di Lamaro

"Rimaniamo con i piedi per terra, la nostra forza è stata concentrarsi su quanto fare dopo. Godiamoci un momento che non capita spesso: non abbiamo vinto tre partite per un piccolo dettaglio, vogliamo essere competitivi, non solo salvarci all'ultima giornata, ma vogliamo fare ancora di più, pensando che siamo quelli che devono ricevere ancora tanto rispetto dalle altre squadre, dobbiamo continuare così. Grazie a tutti, abbiamo sentito il supporto di tutti. Siamo stati bravi nel primo tempo a scavare il risultato e nel secondo abbiamo gestito un po' a fatica, sfruttando le punizioni", le parole di capitan Michele Lamaro, terza linea-ala del Benetton.