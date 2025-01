Quesada presenta il Sei Nazioni: "L’Italia ha un compito, diventare ambiziosa"

Partiamo dal primo match contro la Scozia il 1º febbraio.



«La nazionale del cardo voleva dire la sua già un anno fa, era partita con l’intento di vincere, lo stava dimostrando andando a conquistare la vittoria a Twickenham, noi siamo stati bravi a fermare la loro corsa. La Scozia di Gregor Townsend ha continuato a giocare bene, è stata all’altezza della sua fama a novembre, pertanto sarà una partita difficilissima, specie a Murrayfield. A disposizione ho solo due giorni tutta la rosa dei convocati. Poi gli azzurri che militano in formazioni straniere tornano purtroppo ai club di appartenenza. Questo non gioca a nostro favore. Sono ben undici e rappresentano anche l’ossatura della formazione. Dobbiamo ottimizzare queste poche ore a disposizione. Ma è già un anno che lavoriamo insieme. Ci si conosce».

La settimana successiva esordio all’Olimpico contro il Galles, con il quale abbiamo chiuso il Torneo lo scorso anno a Cardiff. Potrebbe essere il match più facile?



«Questo in teoria. Hanno avuto un 2024 difficile, hanno molti giocatori nuovi e alcuni d’esperienza. Speriamo. Quest’anno abbiamo tre partite in casa, all’inizio di marzo sfideremo la Francia, poi l’Irlanda. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, essere in partita, come lo siamo stati lo scorso anno (due vittorie e un pareggio) non come anni precedenti. Inghilterra, Francia e Irlanda sono certamente di livello superiore a noi».



In mediana, come si suol dire siamo “corti”: Alessandro Garbisi, Stephen Varney e Martin Page Relo. Tre numeri 9 che non giocano molto nelle rispettive squadre.



«L’unico che ha una certa continuità è Garbisi nel Benetton, Varney ha cambiato squadra, ora è in forza al Vannes (Francia) ed ha poco minutaggio, speravo di convocare Alessandro Fusco, ma dopo la squalifica di tre giornate ha un problema ad un polpaccio».

Meglio nei mediani di apertura?



«Intanto possiamo contare su Tommy Allan, che può giocare da estremo, o numero 10. Paolo Garbisi lo possiamo schierare centro e apertura, così Tommaso Menoncello può occupare anche il ruolo di ala, e Ange Capuozzo e intercambiabile da estremo ad ala. Queste peculiarità ci permettono di portare in panchina 6 avanti e 2 trequarti. Il meglio che si possa schierare, sapendo che il lavoro degli avanti è faticosissimo e debbono essere rimpiazzati nel corso del match».



Lo scorso anno abbiamo chiuso, al quinto posto con 11 punti. Oltre al miglior giocatore del torneo Tommaso Menoncello e la miglior meta realizzata da Lorenzo Pani.



«È stato un successo, forse inaspettato. Occorre tenere sempre presente che in Italia abbiamo meno giocatori, meno franchigie delle altre nazioni che prendono parte al Torneo. Allora ci eravamo prepararti benissimo, quest’anno cercheremo di rifare lo stesso percorso, inculcando ai ragazzi la cultura e l’identità di squadra. Cercheremo di essere ambiziosi».



Si sbilanci, chi vince il Sei Nazioni?



«Non amo fare previsioni. Inghilterra, Irlanda e Francia si contenderanno la vittoria, le altre tre un gradino sotto».