Sei Nazioni, l'Italia cede nel finale: a Edimburgo vince la Scozia

Comincia male il Sei Nazioni per l'Italia, che esce sconfitta dal match d'esordio contro la Scozia con il punteggio finale di 31-19. A Edimburgo, gli Azzurri rimontano a inizio ripresa lo svantaggio di 0-14 portandosi sul parziale di 19-19 grazie alla meta di Brex. Poi, i padroni di casa vanno in fuga con Jones, autore di tre mete, e si aggiudicano il primo incontro del torneo spendendo inoltre in classifica il punto bonus conquistato in virtù delle 5 mete messe a segno. Nell'altra sfida valida per la prima giornata, la Francia ha travolto il Galles per 43-0. Alle 17.45, scenderanno in campo Irlanda e Inghilterra.