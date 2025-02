Italia, lottare non basta. Vendetta Scozia: 5 mete

Avranno fatto pure fatica, ma gli scozzesi si sono vendicati della sconfitta patita nello scorso Sei Nazioni battendo l’Italia 31-19 . Match difficile, complicato, come era nelle aspettative per l’Italia con gli highlander che hanno tutta l’intenzione di marchiare a fuoco questo Torneo che non vincono dal 1999, quando ancora si chiamava Cinque Nazioni. L’Italia non esce certo ridimensionata da questa sconfitta, ma la differenza tra i due team sta nel numero di mete segnate: 5 per il XV del cardo, una sola, grazie a un intercetto, per gli azzurri, con Nacho Brex .

Gli uomini di Quesada ha sofferto l’inizio tambureggiante e avanzante degli scozzesi che sono partiti convintissimi di fare a fette la nostra retroguardia. Ci sono pure riusciti, visto che gli azzurri in difesa dell’uno contro uno soccombevano, mancando pure più di un placcaggio. Sta di fatto che dopo 10’ la Scozia era 10-0. La prima meta addirittura dopo 3’. Pareva l’inizio di un crollo. Non è stato così. Gli azzurri si sono aggrappati ai calci di punizione di Tommaso Allan che non ne ha fallito neppure uno. Il tempo si chiudeva con la squadra di Gregor Townsend che aveva all’attivo 3 mete, mentre l’Italia incamerava 3 calci dalla piazzola. Punteggio dopo 40’: 19-9.

L’Italia ripartiva meglio, finalmente con placcaggi in avanzamento (leggi Tommaso Menoncello), e grazie ancora ad Allan e alla segnatura di Nacho Brex in mezzo ai pali, si è addirittura sognato. Per una dozzina di minuti dal 47’ al 60’ gli azzurri sono stati in partita, immaginando una vittoria che non si registra a Murrayfield dal 2015. La Scozia non si è mai data per vinta, spinta da una grande prova dell’estremo Blair Kinghorn che si alterna con Capuozzo come estremo nel Tolosa, con Huw Jones che ha trafitto la difesa azzurra. Le segnature realizzata dal centro scozzese al 60’ e al 67’ha messo fine al match.

Gli azzurri ci hanno provato sino alla fine per conquistare un punto di bonus, ma hanno cozzato contro una difesa impenetrabile. Risultato finale che non fa una piega.

Le parole di Quesada

Laconico Gonzalo Quesada al termine: «Nella prima frazione non siamo andati bene in difesa, troppo stretti nei punti d’incontro. La Scozia ha un attacco che fa male, forse avremmo bisogno di una partita prima del Sei Nazioni per provare alcuni automatismi. Con la meta che li ha riportati in vantaggio, la Scozia hanno recuperato fiducia, purtroppo noi commettiamo un errore e subiamo una meta, per la Scozia non è stato così. Da lunedì dobbiamo analizzare tutto per arrivare alla sfida con il Galles di sabato prossimo all’Olimpico.

Ange Capuozzo che non ha avuto occasioni di mettersi evidenza (aveva di fronte niente di meno che Duhan Van der Merwe), ha ammesso che il suo compagno di club Kinghorn ha fatto una partita eccellente, così come Jones e l’ala Graham. Leggermente sotto tono il regista Finn Russell.

Nel match di apertura del Sei Nazioni giocato venerdì sera, Francia-Galles 43-0. Nell’ultimo match di primo turno Irlanda- Inghilterra 22-10. E gli azzurrini Under 20 all’Hive Stadium di Edinburgo hanno battuto i pari età 22-10.



Scozia-Italia 31-19

MARCATORI p.t. 4’ m. Darge tr. Russell (7-0); 9’ m. Jones tr. Russell (14-0); 21’cp. Allan (14-3); 24’ cp. Allan (14-6) 30’m White (19-6); 40’ cp. Allan (19-9) s.t. 5’st cp. Allan (19-12); 7’st. m. Brex tr Allan (19-19); 20’ m. Jones tr Russell (26-19); 27’ m Jones (31-19)

SCOZIA Kinghorn; Graham (33’st Rowe), Jones, McDowall (16’st Jordan), Van Der Merwe; Russell (Co-Cap), White (16’st Horne); M.Fagerson, Darge (Co-Cap), Ritchie (10’st Dempsey); Gilchrist, J.Gray (16’st Brown) ; Z.Fagerson (28’st. Hurd), Cherry (10’st Ashman), Schoeman (11’st Sutherland). CT Gregor Townsend

ITALIA Allan; Capuozzo, Brex, Menoncello, Ioane (27’ st Gesi); P.Garbisi, Page-Relo (22’st. A. Garbisi); L. Cannone (14’st VIntcent), Lamaro (Cap, 22’st Zuliani), Negri; Ruzza (3’-14’st temporanea N. Cannone), Lamb (14’st N.Cannone); Ferrari (10’st Riccioni), Nicotera (10’st Lucchesi), Fischetti (27’st Rizzoli). CT Gonzalo Quesada

ARBITRI Karl Dickson (RFU)

Calciatori: Russell (3/5); Allan (5/5)

Player of The Match: Huw Jones (Scozia)

NOTE Primo tempo 19-9 Esordio per Luca Rizzoli, Azzurro 745

CLASSIFICA Francia, Scozia e Irlanda p. 5; Inghilterra 1; Italia e Galles 0