Sei Nazioni, Italia-Galles a Roma: il XV di Quesada 

I precedenti

Sono 33 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio di quattro vittorie per gli Azzurri - tra cui l'ultimo in ordine cronologico giocato a Cardiff in chiusura di Sei Nazioni 2024 - un pareggio e ventotto vittorie per i Dragoni, attualmente guidati da Warren Gatland.

Il XV azzurro

Un solo cambio nel XV titolare azzurro rispetto alla trasferta di Edimburgo della settimana scorsa, esordio stagionale nel torneo di rugby più antico del mondo, con Niccolò Cannone che rimpiazza in seconda linea Dino Lamb dal primo minuto. Anche in panchina Quesada opta per la continuità, con Jacopo Trulla unica novità in lista al posto di Simone Gesi e la conferma della lista dei sostituti composta da sei uomini di mischia e due trequarti.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Tommaso Allan (Perpignan, 82 caps)

14 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 24 caps)

13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 42 caps)

12 Tommaso Menncello (Benetton Rugby, 24 caps)

11 Monty Ioane (Lione, 36 caps)

10 Paolo Garbisi (Toulon, 43 caps)

9 Martin Pagerelo (Lione, 14 caps)

8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 24 caps)

7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 44 caps)

6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 59 caps) - Capitano

5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 60 caps)

4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 48 caps)

3 Simone Ferrari (Benetton Rugby, 60 caps)

2 Giacomo Nicotera (Stade Francais, 29 caps)

1 Danilo Fischetti (Zebre Parma, 48 caps)

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi (Toulon, 29 caps), 17 Luca Rizzoli (Zebre Parma, 1 cap), 18 Marco Riccioni (Saracens, 31 caps), 19 Dino Lamb (Harlequins, 10 caps), 20 Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 28 caps), 21 Ross Vintcent (Exeter Chiefs, 10 caps), 22 Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 14 caps), 23 Jacopo Trulla (Zebre Parma, 12 caps)