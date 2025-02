Italia, primo squillo al Sei Nazioni: battuto il Galles

Dopolo straordinario successo del 2024 a Cardiff nell'ultima gara dello scorso Sei Nazioni , l'Italia si ripete ache nel 2025 e trova il primo squillo in questa edizione con una vittoria di cuore e grinta contro il Galles davanti agli occhi dei tifosi azzurri all'Olimpico di Roma . Primo sorriso per i ragazzi di Quesada che reagiscono a l ko dell'esordio contro la Scozia con un 22-15 entusiasmante. Secondo ko per i Dragoni Rossi dopo il 43-0 alla prima contro la Francia .

L'Italia batte il Galles

L'Italrugby torna a vincere a Roma dopo 18 anni contro il Galles. Subito un piazzato di Allan al quale il Galles risponde con Thomas. Il click arriva al 22' con Capuozzo che schiaccia all'angolino sfruttando un calcetto di Garbisi e trovando l'unica, ma preziosa meta azzurra di giornata. Allan perfeziona e con altri due calci porta l'Italia al riposo sul 16-3. Nella ripresa, sotto il diluvio della Capitale, Allan prima e Page-Relo dopo sbagliano le due chance dell'ulteriore allungo che arriva all'ora di gioco sempre col solito Allan. Il Galles reagisce con la meta di Wainwright (errore nel piazzato di Edwards. 19-8 per gli azzurri, che soffrono ma al 74' tornano a +14 per un piazzato di Allan. Il finale è convulso: l'inglese Carley sventola il giallo prima a Riccioni, poi a Lamb, punendo l'illecita difesa tricolore con una meta tecnica. Poco più di un minuto e mezzo di passione in 13 contro 15 e le mani di Zuliani mettono fine all'incontro facendo esplodere di gioia l'intero stadio. Per la terza giornata, Lamaro e compagni sfideranno domenica 23 febbraio la Francia, sempre all'Olimpico, sperando ovviamente di fare il bis.