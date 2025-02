Sei Nazioni, figuraccia Italia all'Olimpico: azzurri travolti, la Francia dilaga

ROMA - Dura sconfitta dell'Italia del rugby sconfitta dalla Francia all'Olimpico con il punteggio di 73-24 nella gara valida per il terzo turno del Sei Nazioni. Undici mete dei francesi contro le tre degli Azzurri. "Hanno sfruttato ogni errore che abbiamo commesso, oggi si sono presi tutto. Che ci serva da lezione per le prossime partite, perché anche con l'Inghilterra sarà una battaglia incredibile - ha detto il capitano azzurro, Michele Lamaro, a Sky Sport -. Ora dobbiamo analizzare la gara e capire cosa non è andato per migliorare. È una sconfitta difficile da digerire, abbiamo una settimana per farlo e poi un'altra per preparare la sfida con l'Inghilterra. Il torneo, però, non è ancora finito, abbiamo due gare importanti ancora. Oggi questa sconfitta ci fa tornare con i piedi per terra, forse anche un po' sotto".