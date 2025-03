Sei Nazioni, Inghilterra-Italia: ecco la formazione di Twickenham

Poco prima di imbarcarsi da Roma verso l’Inghilterra Gonzalo Quesada, in t-shirt azzurra ha sfoderato il suo solito sorriso e le sue impressioni in relazione al quarto turno del Guinness Sei Nazioni che vedrà gli azzurri scendere in campo a Twickenham contro l’Inghilterra domani pomeriggio alle 16. Sarà il match che chiuderà la quarta giornata del Trofeo più antico del mondo. Oggi in programma ci sono: Irlanda–Francia (ore 15,15)