Sei Nazioni, questa è un’Italia a metà: così l’Inghilterra gongola

Non poteva andare diversamente. Anche se il tempio del mondo ovale inglese ha mostrato qualche breccia, ieri la squadra inglese nella fortezza di Twickenham ha tenuto fede alla sua tradizione che l’ha sempre vista vincente nei confronti dell’Italia: 32 partite e altrettante vittorie. Il punteggio finale ci vede soccombere 47 – 24. Sette mete per la squadra di Steve Borthwick, tre per gli azzurri di Gonzalo Quesada