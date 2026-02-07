Tuttosport.com
Sei Nazioni, Italia da impazzire: 18-15 alla Scozia sotto la tempesta

Straordinario successo degli Azzurri all'esordio stagionale nella competizione
1 min
Sei Nazioni, Italia da impazzire: 18-15 alla Scozia sotto la tempesta© ANSA

ROMA - Debutto con vittoria per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2026. Sul prato dell'Olimpico, diventato con il passare dei minuti un pantano per via del maltempo che ha colpito Roma, gli azzurri del ct Quesada hanno sconfitto la Scozia per 18-15 nella prima giornata del Torneo. Prossimo impegno per gli azzurri nel Sei Nazioni, la sfida all'Aviva Stadium di Dublino contro l'Irlanda in calendario sabato 14 febbraio.

Il match

La prima frazione si conclude sotto il diluvio e sul 15-7 per Lamaro e compagni, che inanellano due mete grazie Lynagh (8') e Menoncello (14'), con Garbisi che trasforma solo la seconda prima di infilare l'acca su punizione al 35'. Per gli Higlanders, mete di Dempsey al 24' trasformata da Russell. Nella ripresa, piazzati di Russell (47') e Garbisi (49'), poi cartellino giallo a Turner (55') e sarabanda di cambi tra i due XV con Horne che va in marcatura (67') e riduce il gap dall'Italia per il definitivo 18-15.

 

 

Tutte le news di Sei Nazioni

