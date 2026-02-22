Sei Nazioni, l’Italia lotta ma non basta: la Francia stende gli azzurri 33-8 a Lille

L' Italia è stata sconfitta 33-8 dalla Francia a Lille nella gara valida per il terzo turno del Sei Nazioni . I transalpini che guidano il torneo a punteggio pieno confermano la propria forza. Gli azzurri restano in partita per lunghi tratti e rientrano all'intervallo con un gap di -11 dopo un avvio complicato. Ma nella ripresa i Blues accelerano, si rendono più concreti sfruttano nel finale anche la superiorità che consente loro di conquistare il bonus offensivo e chiudere definitivamente il match.

Le parole di Cannone

"Non è di certo il risultato che volevamo. Non abbiamo fatto ciò che abbiamo preparato in settimana. A certi livelli bisogna esser più precisi e oggi non lo siamo stati in alcune fasi del match. Contro questi avversari poi subisci se non sei costante per 80 minuti. Ora analizzeremo meglio il tutto e poi ci prepareremo per la prossima sfida". Così, ai microfoni di Sky Sport, Niccolò Cannone, al termine del match di Sei Nazioni perso contro la Francia, per 33-8, a Lille.