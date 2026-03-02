Sei Nazioni, un incidente d'auto distrugge per sempre la coppa: trofeo in fiamme, verrà sostituito

"Nel trasporto durante il terzo turno del Sei Nazioni, si è verificato un incidente che ha coinvolto il veicolo che trasportava il Trofeo del torneo. Nessun passeggero è rimasto ferito, tuttavia la coppa ha subito danni a causa dell'incendio e, a seguito di una valutazione da parte del produttore ufficiale, non può essere ripristinato nel suo completo stato di conservazione". Lo rende noto l'organizzazione del più importante torneo rugbistico continentale. Per preservare l'integrità del Trofeo e della sua tradizione, verrà ritirato dall'uso cerimoniale.