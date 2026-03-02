Sei Nazioni, un incidente d'auto distrugge per sempre la coppa: trofeo in fiamme, verrà sostituito

"Nel trasporto durante il terzo turno del Sei Nazioni, si è verificato un incidente che ha coinvolto il veicolo che trasportava il Trofeo del torneo. Nessun passeggero è rimasto ferito, tuttavia la coppa ha subito danni a causa dell'incendio e, a seguito di una valutazione da parte del produttore ufficiale, non può essere ripristinato nel suo completo stato di conservazione". Lo rende noto l'organizzazione del più importante torneo rugbistico continentale. Per preservare l'integrità del Trofeo e della sua tradizione, verrà ritirato dall'uso cerimoniale.
La nota
Il Trofeo fu creato nel 2015 per celebrare l'evoluzione del torneo a sei squadre, alto 75 cm e realizzato in prezioso argento. Sebbene questo incidente sia estremamente sfortunato, la situazione aggiunge un altro capitolo alla storia di un Trofeo che rappresenta uno dei tornei sportivi più celebrati al mondo, le cui origini risalgono al 1883. Come accade per la maggior parte dei principali tornei sportivi internazionali, verrà utilizzato un Trofeo espositivo identico per il resto del Campionato, "il che significa che il prestigio e il riconoscimento derivanti dalla vittoria del Sei Nazioni non ne saranno compromessi", si legge nella nota. Verrà commissionato un nuovo Trofeo con lo stesso design dell'originale, utilizzando materiali dell'originale per garantire che la sua storia venga rispettosamente trasferita alla nuova creazione. Il nuovo Trofeo richiederà circa 365 ore di abile lavoro artigianale, il che significa che verrà presentato nel 2027.