Italia, sconfitta con rimpianti: il Sei Nazioni si chiude con un ko in Galles

L'Italia del rugby chiude il Sei Nazioni con una brutta sconfitta, non senza rimpianti a Cardiff contro la 'cenerentola' gallese. Gli azzurri del Ct Gonzalo Quesada non sfruttano l'opportunità di finire il torneo con tre successi per la prima volta nella loro storia contro una squadra che non aveva mai vinto in questa edizione. Da dimenticare il primo tempo, chiuso in svantaggio 21-0 grazie a due mete di Wainwright e una di Lake . A inizio ripresa Edwards con un'altra meta e un drop chiude virtualmente i conti. La reazione tardiva nel finale di match porta alle mete di Garbisi, Allan e Di Bartolomeo che unite ad altre due mete annullate agli azzurri danno l'idea di quel che poteva essere e non è stato nella bolgia del Millenium Stadium, dove se passerà la sua semifinale di play off l'Italia del calcio potrebbe venire a giocarsi col Galles un posto al Mondiale: l'entusiasmo di Cardiff e' un avvertimento anche per Gattuso. L'Italia del rugby chiude comunque il torneo con due vittorie (Scozia e Inghilterra) e tre sconfitte, mancando contro la cenerentola del torneo la chance di raggiungere per la prima volta nella sua storia quota tre successi.

Comanda il Galles

Il Galles inizia forte: Menoncello va subito a prendere un Rees-Zammit costantemente impegnato nella ricerca degli spazi, poi dopo 3 minuti di possesso gallese Ruzza e Niccolò Cannone portano a casa un gran turnover tenendo alto Francis. Immediata la risposta azzurra con Garbisi che trova un buon guadagno territoriale con due calci a cercare l'angolo. Dopo 10 minuti di studio si accende per la prima volta l'Italia: conquista il primo piazzato del match, up&under di Garbisi ad innescare la battaglia aerea tra Mee e Ioane, il pallone rimane lì e viene raccolto dai gallesi in fuorigioco. Garbisi non trova i pali e si rimane sullo 0-0. Dall'altra parte il Galles va in touche ed entra per la prima volta nei 22, con Tomos Williams che innesca la carica di Wainwright, bravo a rompere due placcaggi e a schiacciare in mezzo ai pali per il 7-0. L'Italia reagisce e va in touche, poi Fusco con una grande giocata batte due avversari e arriva sulla linea dei 5 metri, ma Garbisi non riesce a finalizzare perdendo il pallone a contatto. La squadra di Tandy al 25′ rinuncia ai pali e va in touche ai cinque metri: la maul viene fermata a un passo dalla linea di meta, poi Wainwright riesce a staccarsi e va oltre per il 14-0. Al 29′ Galles ancora a segno con un'altra maul avanzante: finalizza Dewi Lake per il 21-0. L'Italia e' tramortita.

Reazione tardiva

A inizio ripresa il Galles riparte forte con un lunghissimo multifase: l'Italia non riesce a vincere la collisione in difesa: è uno scatenato Tomos Williams a dare ritmo all'azione della squadra di casa, poi Dan Edwards trova lo spazio per marcare la quarta meta per il 28-0. Lo stesso Edwards al 48′ trova anche il drop per il 31-0. Solo al 51′ l'Italia riesce a reagire. Rimessa vinta bene da Ruzza nei 22, la maul ha un primo avanzamento, sembra fermarsi ma poi entrano tutti, anche i trequarti, con Di Bartolomeo che va a segno per il 31-7. Arriva anche il giallo per Archie Griffin per un fallo commesso durante la difesa da maul. L'Italia non riesce inizialmente a sfruttare la superiorità numerica, ma costruisce una bella occasione al 60′: altra touche ai 5 metri dopo un fallo su Varney, rimessa vinta da Ruzza, Nicotera si stacca ma viene tenuto alto in area di meta. Al 66′ Menoncello rivitalizza gli azzurri con un break dei suoi, Allan arriva in sostegno e serve Ioane, portato fuori però da tre gallesi. Al 68′ Allan spreca una grande opportunità dopo un altro break di Menoncello, ma un minuto dopo riesce a schiacciare dopo un bel pallone servito da Garbisi dopo una bella iniziativa di Brex. La squadra di Quesada continua a rimanere in attacco e al 77′ Menoncello trova una bella giocata su Marin, che prova a schiacciare pur cadendo di schiena ma non riesce a marcare. Spagnolo è costretto ad uscire per un problema al polpaccio, dentro di nuovo Fischetti. A tempo scaduto segna anche Paolo Garbisi, che fissa il punteggio sul 31-17 finale con cui il Galles batte l'Italia.