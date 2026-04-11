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Italia, partenza in salita. Oggi subito la Francia...

Il ct azzurro avverte: "Loro amano muovere palla accelerando: si dovrà soffocare il gioco alla fonte"
Walter Brambilla
1 min
Italia
Italia, partenza in salita. Oggi subito la Francia...© Getty Images

Sì, l’ovale riparte. Dopo un Sei Nazioni che ha visto gli azzurri di Gonzalo Quesada battere per la prima volta l’Inghilterra, oggi prende il via ufficialmente per la squadra azzurra il Women’s Six Nations Championship. Il team in rosa è reduce da un quarto posto nella precedente edizione con due vittorie e tre sconfitte, vinto alla grande dal quindici inglese con 5 vittorie su 5 incontri, davanti alla Francia. Proprio la squadra transalpina &e

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