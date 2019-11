Scopri il percorso della Sorrento Positano 27 km, mancano pochi giorni

SORRENTO – E’ iniziato il countdown ufficiale per la Sorrento Positano in programma domenica 1 dicembre 2019, pochi giorni al via, sale l’emozione, crescono l’adrenalina e la voglia di esserci da parte di tantissimi podisti italiani e stranieri.

Spettacolare il percorso allestito dall’organizzatore Asd Napoli Running per la gara Panoramica da 27km, distanza ideale per chi magari non è mai andato oltre alla mezza maratona (21,097km) e non ha forse avuto ancora il coraggio o l’opportunità di misurarsi sulla distanza olimpica di maratona. Oppure, tra le varie motivazioni per esser presenti, semplicemente il fatto di volersi godere un paesaggio unico al mondo e divertirsi con i propri compagni di squadra.

Il percorso potrebbe essere distinto in 5 punti:

1. PARTENZA, 1 dicembre ore 9.00 da Corso Italia-Piazza Angelina Lauro, Sorrento

2. I primi 5 km proseguiranno lungo via Capo e poi lungo Via Nastro Verde con passaggio presumibile tra le 9.20-9.45.

3. Da via Nastro Verde si sale verso Sant'Agata ai due Golfi, la parte più dura del percorso, dove è fissato il passaggio dei 10 km (orario previsto 9.35-10:20). Dal 10°km in poi inizia la discesa lungo Via Nastro D'oro (all'altezza del 15°km) e Via IV Novembre (circa il 20°km). RICORDA: Al km 21,097 c’è il Gran Premio Nastro Verde!

4. A questo punto la strada verso Sorrento continua attraverso Via Partenope e poi nuovamente Via Capo.

5. L'ARRIVO a Sorrento, passando per l’iconica piazza Tasso con l’albero di Natale e i mercatini, è previsto tra le 10.30 e le 13.00.

27km indimenticabili, fatti di emozioni indescrivibili prima della partenza, musica, energia, impegno, dislivello, panorami mozzafiato, tanti volontari lungo il percorso, felicità totale, accoglienza ed applause ed infine la meritata medaglia. Le iscrizioni sono ancora aperte.

PASTA PARTY - Sabato 30 dalle 12 alle 15 – Come nelle più grandi maratone internazionali il giorno di vigilia della gara è necessario fare il pieno di carboidrati, la benzina del runner. Per questo vi sarà un momento conviviale dove tutti i partecipanti potranno anche conoscersi e quale miglior momento se non davanti ad un gustoso piatto di pasta fatto in casa? L’appuntamento è per sabato 30 novembre dalle 12 alle 15 al Bar Kontatto in Corso Italia a Sorrento. E’ possibile acquistare il voucher online direttamente su enternow o sabato all'Expo. La quota per partecipare al pasta party è di 5 € ed include un piatto di pasta ed acqua.

LA MEDAGLIA PANORAMICA: Questa medaglia è per tutti. Sì esatto. Per tutti coloro che avranno il coraggio di partire e la forza di arrivare. Non importa il tempo, il viaggio è importante così come la meta finale dove ci sarà la medaglia che solo finisher potranno avere. Una medaglia da portare a casa in ogni angolo del mondo, da collezionare, da custodire tra i ricordi più cari e la medaglia della Panoramica 27km ha al suo interno l’immagine del paesaggio mozzafiato di Sorrento.

HOTEL CONVENZIONATI - Iscrizioni che sono aperte da tanti mesi e che procedono con numeri ben superiori rispetto all’anno passato. Per tutti coloro che ancora devono iscriversi e programmare il loro viaggio a Sorrento è bene ricordare che sul sito ufficiale di Napoli Running c’è una lista di diversi pacchetti convenzionati compensivi di iscrizioni e diverse notti in hotel di varie categorie per una, due o più persone. PRENOTA QUI

FAI DOPPIETTA - Napoli Running asd sta già lavorando anche per la Napoli City Half Marathon del prossimo 23 febbraio 2019. Confermata anche quest’anno una importante promozione: due gare, un prezzo unico, tanto risparmio . Parliamo della Volkswagen Barletta half Marathon del 9 febbraio e appunto della Napoli City Half Marathon. Attenzione la convenzione è possibile registrandosi entro il 30 novembre: ISCRIVITI SUBITO QUI

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com -