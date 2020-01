Scegli tra queste 10 gare top quale sarà la tua prima Half Marathon

L’inverno sta per finire, e con esso anche il freddo e, soprattutto, il buio. Sta arrivando la primavera e non dobbiamo farci trovare impreparati, ci saranno delle festività che saranno delle ottime occasioni per un viaggio e mettersi alla prova.

Quindi, poche scuse e gambe in strada, è ora di mettersi in moto e per farlo bisogna darsi un obiettivo concreto.

Partiamo dalla scelta della distanza, la mezza maratona (21,097km) rappresenta il connubio perfetto tra benessere e agonismo, divertimento e fatica. Ce ne sono davvero tante, queste sono le 10 top che vi suggeriamo, in ordine di data:

9 Febbraio - Volkswagen Barletta Half Marathon, la gara che ti farà sentire un gigante.

Si perché quest’anno prenderà ispirazione da Eraclio, la misteriosa statua bizantina che una leggenda vuole sia stata ritrovata sulla costa barlettana, trafugata da Costantinopoli dai veneziani e abbandonata per il troppo peso. Alcune pergamene invece raccontano che per oltre un secolo sia stata nella dogana di Barletta e che nel 1300 gambe e braccia furono fuse per essere trasformate in campane per un convento di Manfredonia, poi ricostruite e finalmente nel 1491 le sarebbe stata assegnata la collocazione attuale.

Il percorso è asfaltato e veloce, quest’anno è sede anche del Campionato Italiano UISP di Mezza Maratona.

16 Febbraio - Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon, inserita anche nel calendario AIMS e World Athletics, per il 2020 è sede del Campionato Italiano Assoluto Fidal. Si tratta della ‘mezza’ di Verona e si svolge in prossimità di San Valentino nella città dell’amore. Oltre 6mila partecipanti, migliaia di stranieri, un arrivo spettacolare in piazza Brà, davanti alla famosissima Arena di Verona. Non può mancare nel curriculum di un runner ma è anche un buon punto di inizio. Mogli, mariti e fidanzate non potranno che seguirvi entusiasti per un fine settimana fatto di corsa e romanticismo e, se non siete ancora pronti per la mezza maratona, potrete anche correre la staffetta Duo Marathon.

23 Febbraio - Napoli City Half Marathon, la mezza maratona con etichetta Bronze World Athletics e Five Star European Athletics Association, 7.000 #allrunnersarebeautiful, tantissimi stranieri e la magia di una città unica al mondo. E’ la mezza maratona più grande del sud Italia, contribuisci anche tu a farla ancora più grande. Potrai vivere un weekend straordinario e passeggiare nei vicoli che hanno mille storie da raccontare, immersi nel profumo di cibi tradizionali e del mare. Un panorama che emoziona solo a pensarci, il Vesuvio e le isole, le luci della costiera sorrentina. I piatti tipici saranno solo una delle cose con cui la sirena Partenope ti incanterà. E se vorrai faticare la metà al pieno di emozioni potrai correre la staffetta.

15 Marzo - Huawei Roma Ostia, La prima mezza d’Italia, giunta alla 46^ edizione, una gara antica, tra le più longeve della nostra penisola. RomaOstia è anche velocissima grazie ad un percorso perlopiù pianeggiante oltre ad essere la mezza maratona più partecipata d’Italia, con oltre 9.000 presenze e lo storico record di oltre 12.000 iscritti e 11.000 classificati. Non solo grandi numeri ma anche grandi nomi, tra cui Marco Marchei, Stefano Baldini, Robert Cheruyot (recordman con 60:06), Gloria Marconi e il record di Valeria Straneo. Un tuffo nel mare partendo da Roma Caput Mundi immersi nel clima primaverile della città eterna, per runner esperti, una occasione per misurarsi a poche settimane da una delle grandi maratone di primavera.

è la madre di tutte le stracittadine. La mezza maratona agonistica, con 7000 presenze, si qualifica come la 2^ più partecipata d’Italia. Nata dall’idea di fare una “passeggiata non competitiva di 43 Km” che Renato Cepparo organizzava, in notturna nel lontano 1971, con la famiglia ed alcuni amici, la Stramilano si è subito affermata come fenomeno popolare sportivo, sinonimo di aggregazione e movimento all’aria aperta, attitudine allo stare insieme con simpatia. La Stramilano dei 50.000 è un evento sportivo di massa di spontanea giovialità ed include i partecipanti della mezza maratona e quelli della 10 km nonché i bambini. Tutta in città, tra monumenti e strade di spicco, Stramilano si è affermata anche per la velocità del percorso e i grandi nomi che ne hanno fatto la storia.

5 Aprile – Firenze Half Marathon

La Half Marathon Firenze è uno degli appuntamenti più attesi dagli atleti, che ogni anno invadono le strade di Firenze per una corsa entusiasmante e competitiva tra le vie e le piazze di Firenze. Un’occasione per gareggiare in un contesto urbano unico al mondo, con un percorso pianeggiante che si articola nel centro storico fino a raggiungere le suggestive atmosfere delle strade d’Oltrarno. Half Marathon Firenze ha visto crescere negli anni il numero dei partecipanti, anche grazie agli sforzi organizzativi che offrono agli atleti e ai loro accompagnatori le condizioni migliori di gara e di soggiorno in città.

19 Aprile – Nexia Audirevi Lago Maggiore Half Marathon, Corri sul percorso più panoramico d’Italia è lo slogan da sempre di questa 21km che si corre tutta sul Lago Maggiore con partenza da Verbania e arrivo a Stresa. Un viaggio lungo la sponda del lago per un percorso mozzafiato per bellezza ma anche tra i più veloci del mondo, teatro, nel 2018 di uno stratosferico 59’06 e nel 2017 di un primato femminile di 1h07’35” ad opera di Brigid Kosgei, attuale primatista del mondo di maratona. Ma è un percorso da sicuro personal best anche per gli amatori, quindi se vuoi fare il tuo record sai dove andare! E se i tuoi compagni di avventura vogliono godersi lo spettacolo senza stress puoi correre la 10 km.

26 Aprile – Chia Laguna Half Marathon, nel panorama podistico internazionale si è ormai affermata come la mezza maratona più seguita della Sardegna. Un evento che raduna tutti gli amanti della corsa. Alla distanza classica di 21.097 metri, si affianca infatti una 10 km competitiva, pensata per chi ancora non corre la doppia distanza. Le 21 km, 10 km e 5 km non competitive sono invece dedicate agli amatori desiderosi di una piacevole esperienza sportiva all’aria aperta. Più di una gara: è un evento che coniuga sport e turismo nello scenario suggestivo della Sardegna del Sud, tra le meraviglie della macchia mediterranea, i colori del mare e il mite clima primaverile.

10 Maggio - Bibione Half Marathon, per godersi un primo weekend al mare con una una gara che profuma di mare e pineta. Si tratta di una manifestazione in crescita e che vede anche ottimi atleti al via. Con la stagione balneare alle porte ma non ancora nel vivo resta certamente accessibile anche la ricettività delle strutture alberghiere. Giunta alla quinta edizione, ha circa 1.500 partecipanti ma anche la possibilità di una Fun Run, non competitiva e adatta anche alle famiglie.

16 Maggio – Moonlight Jesolo Half Marathon – Correre al tramonto e al chiaro di luna? Certo che si può! 21K immersi nella natura, tra pineta, spiaggia, mare e si arriva nel cuore della movida. Una occasione per un weekend di fine primavera in una località balneare, un tuffo al mare grazie alla opportunità di godersi la domenica. Infatti, lo start ufficiale è alle 19.30 del sabato sera, poi spazio alla festa. Corsa e relax. Running e mare. C’è bisogno di altro?