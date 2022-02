Diventa ambassador ASICS e solleva il mondo

Ripercorrendo le orme dell’anno appena trascorso che ha visto ASICS perseguire la propria filosofia originaria “ Sound Mind, Sound Body ” (Anima Sana in Corpore Sano) e ispirare le persone a vivere il potere che lo sport ha di trasformare mente e corpo, il brand giapponese dà inizio al reclutamento dei nuovi ASICS FrontRunner. A partire da oggi, 7 febbraio 2022, è possibile candidarsi online per entrare nella community e nel programma ambassador in tutto il mondo. Diventare parte di questa running community significa unirsi ad un movimento che supporta e incoraggiare le persone attorno a noi a fare sport e a muoversi.

Il capitano del team di ASICS FrontRunner Global, David Lenneman, descrive così la sua esperienza all’interno della community: “Essere parte della community di ASICS FrontRunner ti apre le porte ad un mondo di esperienze fantastiche e di favolose amicizie. È davvero una fonte infinita di ispirazione, sostegno reciproco e tempo di qualità per tutti coloro che amano la corsa e il movimento”.

La community è nata nel 2010 con un primo team in Germania e da allora è diventata un movimento globale con oltre 600 membri in 27 Paesi. Per il 2022, ASICS sta cercando oltre 120 nuovi ambassador e sta inoltre espandendo la propria community, creando nuovi team in Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Repubblica Cieca.



Linda van Aken, Category VP Running & SportStyle in ASICS Europe, afferma: “La community degli ASICS FrontRunner incarna pienamente la filosofia del brand “Sound Mind, Sound Body”. La storia di ogni FrontRunner è unica ed è incredibile osservare quanto la passione per il running li unisca tutti. Non vediamo l’ora di ricevere le candidature da persone che condividono la nostra stessa visione e che supportino gli altri a sperimentare i benefici del movimento, sia per il corpo che per la mente”.