Si correrà sabato 11 giugno la 11^ Jesolo Moonlight Half Marathon &10K

Venezia, 9 febbraio 2022 - La Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K anche quest’anno si correrà nel mese di giugno e più precisamente sabato 11 giugno. Inizialmente la scelta era caduta su sabato 21 maggio, ma il periodo potrebbe coincidere con le elezioni comunali, che vedranno al voto anche il Comune di Jesolo.



Anche se la data delle elezioni non è ancora stata ufficializzata, il periodo potrebbe essere comunque rischioso e, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, si è preferito trovare una nuova collocazione nella seconda settimana di giugno, dopo La Festa della Repubblica (giovedì 2 giugno) e della Pentecoste (domenica 5 giungo).



D’altronde, anche lo scorso anno la manifestazione si era corsa a fine giugno a causa dell’emergenza sanitaria e la scelta fu molto apprezzata dai partecipanti, poiché vissuta come un’occasione per godersi un intero week-end di sport, mare e relax.



Tutti coloro che sono già iscritti avranno lo spostamento automatico dell’iscrizione o il posticipo al prossimo anno nel caso di indisponibilità, previa comunicazione tempestiva a info@venicemarathon.it.



Le iscrizioni sono aperte e tutte le informazioni presenti sul sito ufficiale www.moonlighthalfmarathon.it.