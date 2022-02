Ratificato il primato di mezza maratona di Gidey, la donna che corre come un uomo

Gidey ha corso in 1:02:52 alla Mezza Maratona di Valencia Trinidad Alfonso EDP al debutto sulla distanza lo scorso 24 ottobre, mentre Kiplimo ha fatto segnare 57:31 alla Mezza Maratona di Lisbona EDP il 21 novembre.

Gidey, gareggiando nella stessa città spagnola in cui aveva battuto il record mondiale di 5000 m nel 2020, ha ridotto di 70 secondi il precedente record mondiale di mezza maratona di 1:04:02 stabilito dalla keniana Ruth Chepngetich, campionessa mondiale di maratona, a Istanbul il 4 aprile 2021.

Di conseguenza, la 23enne Gidey è diventata la prima donna a rompere ufficialmente e contemporaneamente le barriere dei 64 e 63 minuti per la mezza maratona oltre ad essere stata la prima donna al debuttante a stabilire un primato mondiale per la distanza.

"Sapevo di poter correre a questi ritmi poiché le mie sessioni di allenamento all'altitudine di Addis Abeba sono andate molto bene", ha detto Gidey, medaglia di bronzo olimpica e medaglia d'argento mondiale sui 10.000 m. "In futuro sto pensando di gareggiare sulla distanza della maratona, ma non sono sicura se accadrà prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 o dopo".

Meno di un mese dopo, il campione del mondo di mezza maratona Kiplimo ha vinto la sua gara per più di due minuti limando di un secondo il precedente record mondiale stabilito dal keniota Kibiwott Kandie a Valencia il 6 dicembre 2020.

Con un passaggio ai 10 km in 27:05, Kiplimo era perfetto orario per abbattere il primato. Il suo parziale al 15 km di 40:27 è stato il più veloce mai registrato per la distanza.

"A un chilometro dalla fine, sapevo che avrei battuto il record mondiale", ha detto Kiplimo, medaglia di bronzo olimpica sui 10.000 metri. "Quando ero sul rettilineo finale e ho visto il cronometro, ho dato tutto quello che avevo e mi sono detto che dovevo correre veloce per raggiungere il traguardo".

Fonte: World Athletics