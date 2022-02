Cantine, castelli e borghi medievali per il 5^ Brunello Crossing di domenica

L’uomo più maturo al via ha 82 anni mentre la donna ne ha 81 ed entrambi parteciperanno alla Brunello Crossing Walk & Nordic Walking così come i più giovani, un maschietto classe 2014 ed una femminuccia classe 2018. Nel weekend della manifestazione tre atlete e due atleti spegneranno le candeline.

I NUMERI – Ad oggi sono circa 2mila gli iscritti, la classifica delle province italiane vede nell’ordine Siena, Firenze e Roma ma il Bel Paese sarà tutto rappresentato al via con atleti da tutte le regioni. Nonostante le difficoltà legate agli spostamenti a causa della pandemia da Covid19, al via ci saranno ben 17 nazioni . Il podio per numerosità vede in cima alla classifica gli Stati Uniti, seguiti da Albania e al terzo posto a pari merito Regno Unito e Germania.



LE ESPERIENZE SENSORIALI – Riparte “Visita le cantine”, un’opportunità unica di vivere la magia del territorio e un’esperienza sensoriale fatta di odori di prodotti locali come zafferano, miele e formaggi dalla fileria locale, oltre ad esperienze uniche come "mani in pasta" con le signore montalcinesi. La messa a punto di protocolli sanitari permetterà di svolgere la visita alle cantine in assoluta sicurezza. Dal sodalizio con Opera Laboratori nasce un percorso immersivo ed emozionale alla scoperta del Brunello di Montalcino, un’esperienza da vivere nel contesto del Complesso monumentale di Sant’Agostino dove è stato inaugurato il Tempio del Brunello, espressione de l’Oro di Montalcino, operazione culturale che intende raccogliere, comunicare, far conoscere e sperimentare, anche con l’aiuto delle più avanzate tecnologie, l’insieme delle potenzialità espresse da uno dei territori che per vocazione vinicola e per il fascino iconico delle linee del paesaggio risulta già uno dei più apprezzati del mondo.

DIRETTA STREAMING NTi CANALE 271 – Grazie al contributo di Hoka, la manifestazione, che in poche edizioni ha saputo conquistare gli appassionati del mondo trail, verrà raccontata anche attraverso la diretta streaming che porterà le immagini del Brunello Crossing in tutto il mondo.

Nella giornata di sabato le telecamere di NTi 271 racconteranno il briefing pre-gara; domenica 13 saranno sulla linea di partenza dalle 9.30 e seguiranno la manifestazione fino alla cerimonia di premiazione rilanciando il segnale in streaming in tempo reale sulle official fan page Facebook e YouTube di Brunello Crossing, Hoka, dando l’occasione a tante persone di assistere alla manifestazione attraverso qualsiasi device.

Partenza e arrivo si trasformeranno quindi in un salotto dove si alterneranno i commenti tecnici di Paolo Germanetto e Fulvio Massa ai saluti istituzionali del Sindaco di Montalcino, del Presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino e dei referenti delle aziende che apriranno le proprie cantine ai partecipanti di “Visita le Cantine”.

La manifestazione sarà raccontata in differita dai canali RAI, su TGR e attraverso un servizio proposto su RAI SPORT 2

I PERCORSI – Partenza per tutte e tre le gare competitive dalla centralissima Piazza del Popolo di Montalcino. Gli atleti attraverseranno il centro storico prima di uscire da Porta al Cassero, una delle sei porte che permettevano l'accesso alla città, attigua alla trecentesca Fortezza, costruita nella parte più alta del paese medioevale.

Attraversando boschi e vigne di Brunello di Montalcino, borghi e fattorie si arriverà fino al Castello Banfi di Poggio alle Mura, il cui primo nucleo fu costruito già prima dell'anno 1000 come dimostrerebbero ritrovamenti di epoca etrusca e romana. Il fortilizio ha una struttura maestosa risultato di diverse sovrapposizioni storico-architettoniche nelle quali sono identificabili una torre di avvistamento e una “arroccamento” dove era collocata una scala che poteva essere ritirata in caso di assedio. Il percorso abbandona momentaneamente la Val d'Orcia, per salire verso il piccolo borgo medievale di Sant'Angelo in Colle. Un altro affondo nella valle per poi risalire verso il Ventolaio dove il percorso del Trofeo Banfi si congiunge con quello del Trofeo Ciacci Piccolomini d’Aragona.

Una ripida discesa "il Patataio", con affaccio mozzafiato sulla Val d'Orcia e sfondo del Monte Amiata, porta gli atleti ad attraversare un altro borgo medievale: Castelnuovo dell'Abate. Poche centinaia di metri e ci si trova all'Abbazia di Sant'Antimo, chiesa in stile romanico dove Carlo Magno di ritorno da Roma attraverso la Via Francigena, nel 781 avviò la costruzione del Monastero. Lasciando alle spalle il complesso monastico, con un alternarsi continuo di boschi e vigne, si risale verso Il Cocco, uno dei punti più alti di tutto il percorso, punto di congiunzione del Trofeo Barbi per poi proseguire verso Montalcino entrando in paese attraverso un’altra vecchia porta di accesso alla città, Porta Cerbaia dalla quale percorrere la via principale fino all’arrivo in Piazza del Popolo.