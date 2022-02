5^ Brunello Crossing, a Montalcino vincono Davide Cheraz e Julia Kessler

MONTALCINO – Un’inattesa pioggia non prevista nella seconda parte di gara non frena il valdostano Davide Cheraz (Hey Team SSd – Team Salomon) che in 3h18’48” vince e mette la firma nel prestigiso Trofeo Banfi 45km/1820 D+ , la gara principale e più attesa del 5^ Brunello Crossing che si è corso oggi a Montalcino. Tra le donne festeggia il successo l’altoatesina Julia Kessler (Sportclub Merano) che ha chiuso la gara in 3h59’40”.

Dopo l’edizione saltata causa covid-19 nel febbraio di un anno fa, c’è da registrare il successo di questa quinta edizione. Quasi 2mila atleti al via, tutti con green pass e mascherina in partenza, per un attesissimo ritorno per la corsa in natura tra meravigliose colline, sentieri e strade bianche, note in tutto il mondo, in provincia di Siena. Il gelido vento che ha pettinato valli e colline sabato, ha lasciato oggi a una giornata che sembrava lasciar intravedere un timido sole, invece è arrivata una leggera pioggia che non ha bloccato in alcun modo l’entusiasmo dei partecipanti e la magistrale organizzazione degli organizzatori dell’Asd Montalcino Trail, capeggiata da Alessio Strada, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il Consorzio del Brunello di Montalcino.

Diverse le distanze, per accontentare tutti gli amanti della corsa con i vari gradi di allenamento, ma la gara vinta da Cheraz e da Kessler è stata di elevato tasso tecnico e molto attesa anche in casa Fidal. Presenti nell’intero fine settimana per osservare gli atleti in gara sia Paolo Germanetto, responsabile tecnico nazionale di corsa in montagna, Trail e ultra distanze, che Fulvio Massa, tecnico e collaboratore nel settore Trail running. Il loro obiettivo valutare gli atleti impegnati nel Trofeo Banfi 45km, competizione indicata come una delle gare di segnalazione in vista della selezione azzurra che rappresenterà l'Italia alle prossime competizioni internazionali, gli europei di giugno alle Canarie e in autunno i mondiali in Thailandia.

Alle spalle del 29enne Cheraz, non troppo distante, in 3h21’59”, in seconda posizione si è presentato Andrea Rota (Org. Sportiva Alpinisti), mentre a calcare il terzo gradino del podio Riccardo Montani (Sport Project Vco) in 3h26’41”. Da segnalare, sempre per l’eventuale maglia azzurra, il 4° posto di Riccardo Borgialli (Sport Project Vco) e a seguire Gabriele Pace, Matteo Anselimi e, settimo Francesco Mangano. Ottava posizione assoluta per la vincitrice femminile, bravissima davvero, Julia Kessler.