Acea Run Rome The Marathon: le tre medaglie. C’è il Tevere, fonte di vita anche per il maratoneta

ROMA – Coraggio, audacia, forza, risolutezza, eroismo, storia, determinazione, fierezza. Queste le caratteristiche di ogni maratoneta che si presenterà al via dell’ Acea Run Rome The Marathon domenica 27 marzo . 42,195km da correre, migliaia al via per un traguardo da conquistare e per mettersi al collo lei, la medaglia: unica e irripetibile, da guadagnare con il sudore, impegno, fatica.

Tutti possono partecipare e sentirsi vincitori, dai bambini agli adulti, da chi solo cammina a chi è un accanito agonista. La maratona di Roma apre le porte, abbraccia e premia tutti con le proprie medaglie, simbolo di vittoria personale, di piccolo o grande traguardo conquistato per ognuno. Acea Run Rome The Marathon presenta oggi le medaglie dei suoi tre eventi, t: la maratona competitiva, la staffetta solidale e non competitiva Acea Run4Rome, da correre in team di 4 persone, e la Stracittadina Fun Race da 5km. In quest’ultimo caso riservata esclusivamente ai partecipanti under 18.

MARATONA – Protagonista della medaglia 2022 è il Tevere, simbolo assoluto di Roma. Il Tevere attraversa l’attraversa, così come la maratona che scorre per 42km tra storici monumenti unici al mondo, asfalto, sampietrini. E acqua. Sì, quella del Tevere, che scorre negli eterni secoli della Capitale e accompagna da 27 anni i maratoneti verso il traguardo e la vittoria.

I maratoneti corrono come il Tevere. Niente di più vero, guardando la mappa del percorso il fiume è al centro dell’Acea Run Rome The Marathon, così com’è al centro di Roma, con la sua acqua, fonte di vita, fondamentale per il maratoneta. Nei 42km si passa in tanti Lungotevere, da quello nominato Vittorio Gassman a quello Aventino, da quello di Pietra Papa al De’ Cenci, poi quello dei Pierleoni, Vallati, Tebaldi, Augusta, Maresciallo Cadorna, Grande Ammiraglio Thaon di Revel e diversi altri.