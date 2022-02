Pettorali sold out per il CMP Venice Night Trail

Venezia - Il 6^ CMP Venice Night Trail è un evento sold out, per esaurimento dei 5.000 pettorali messi a disposizione dall’organizzazione. Chiuse quindi le iscrizioni alla sesta edizione del city trail notturno in programma a Venezia nella serata di sabato 9 aprile e organizzato da Venicemarathon , con il patrocinio del Comune di Venezia , dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e promosso da CMP , il marchio di abbigliamento sportivo del gruppo F.lli Campagnolo.

Il fascino di correre di notte in una città unica al mondo, avvolti nel silenzio e accompagnati dalla dolce melodia dell’acqua, è stato ancora una volta un elemento di fortissimo richiamo per runners e appassionati di tutto il mondo.



Confermato lo spettacolare percorso che, come sempre, si addentrerà nelle zone più tipiche della città storica, attraverserà campi e campielli di suggestiva bellezza, spingendosi fino a Sant’Elena e alla Biennale, per poi ritornare attraversando Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia e Punta della Dogana. Da qui gli atleti risaliranno le Fondamenta delle Zattere fino all’area portuale, lungo il Canale della Giudecca.

Saranno come sempre 16 i chilometri da percorrere e 51 i ponti da affrontare, con partenza e arrivo nell’area marittima del Porto di Venezia.

“Un grazie agli organizzatori che anche quest’anno, con molta attenzione e non pochi sforzi, permettono a molti sportivi di correre in un contesto unico e in piena sicurezza. Visto il sold out di iscrizioni in pochissimo tempo, l’evento si conferma di qualità e molto richiesto dal mondo sportivo. Ci vediamo il 9 aprile a Venezia!”– questo il commento del Vicesindaco e Assessore Sport Comune Venezia Andrea Tomaello.



“Poiché stiamo attraversando un periodo ancora incerto dal punto di vista sanitario – aggiunge il presidente Piero Rosa Salva - non era scontato l’esaurimento dei 5.000 posti a disposizione a due mesi dall’evento. Questo dimostra, ancora una volta, il fascino e la qualità della nostra manifestazione. Ai tanti runners che anche quest’anno ci hanno dato fiducia, voglio ribadire che garantiremo il massimo livello organizzativo e di sicurezza sanitaria”.