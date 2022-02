Dole Italia è official supplier della Napoli City Half Marathon 2022

Dole Italia, azienda premium nella produzione e distribuzione di frutta fresca di alta qualità e da sempre

portavoce di uno stile di vita sano, entra per la prima volta nel parterre dei sostenitori della competizione sportiva

come Official Supplier.

La Napoli City Half Marathon è molto più di una gara: 21.097 Km che, snodandosi a partire da Viale Kennedy, nel

pieno centro cittadino, fino a raggiungere il lungomare, diventano un'occasione imperdibile per visitare il centro

storico di Napoli, Patrimonio UNESCO, e vivere un'atmosfera gioiosa all’insegna dello sport.

Lungo il percorso e all’arrivo, Dole Italia offrirà a tutti i partecipanti una carica di energia e vitamine con la sua

frutta fresca.

La Banana Premium Dole, snack alleato degli sportivi e ricca di preziosi nutrienti, in grado di donare il carburante

necessario per affrontare un intenso sforzo fisico e facilitare la ripresa al termine della competizione, agevolando

lo smaltimento dell’acido lattico prodotto durante la gara da parte dell’organismo e la riparazione dalle

infiammazioni e dallo stress ossidativo.

E le Arance Dole, dolci, succose, fonti di Vitamina C e fitonutrienti atti a contrastare l’azione dei radicali liberi e il

danneggiamento cellulare, per uno spuntino rinfrescante e dissetante durante e dopo la corsa.

L’Azienda sarà anche presente con un proprio stand, pronta ad accogliere il pubblico in visita con degustazioni e

distribuzione di gadget, presso il Pad.3 della Mostra d’Oltremare e che, da venerdì 25 alle ore 16:00 e fino a

sabato 26 alle ore 20:00, con ingresso aperto a tutti, sarà il luogo deputato al ritiro dei pettorali e dei pacchi gari

e sarà animato da musica e giochi sul palco centrale.

“Siamo orgogliosi di essere per il primo anno Official Supplier di questa corsa così amata da tutti i maratoneti italiani e

non solo.” - commenta Cristina Bambini Responsabile Marketing Dole Italia – “L’invito che mandiamo ai

partecipanti, agli atleti della competitiva e a coloro che correranno la staffetta in due, è godersi questa domenica

all’insegna del benessere e dello svago, immersi nel contesto unico di una delle aree più affascinanti della città, con i suoi

caratteristici panorami del Mediterraneo. Ricordando a tutti che una sana alimentazione ricca di frutta fresca assieme a

del movimento regolare è la base per sentirsi bene e restare in forma, divertendosi.”

Questo appuntamento è il primo di una lunga serie di eventi sportivi su tutto il territorio italiano e che vedranno

Dole Italia affiancare Sport Network per il 2022 come Official Supplier.