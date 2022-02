"Percorsi naturali. Arte, cultura, sport e benessere”, da marzo il progetto realizzato da ArcheoRunning di Isabella Calidonna

Grazie al contributo della Regione Lazio parte il progetto “ Percorsi naturali. Arte, cultura, sport e benessere ” realizzato da ArcheoRunning di Isabella Calidonna , con l’intento di promuovere e realizzare nuove destinazioni strategiche, che valorizzino nuovi prodotti e nuovi luoghi della Regione Lazio. Elemento fondante del progetto è il turismo esperienziale , legato alle passioni e agli interessi di tutti e che abbia come richiamo Roma, ma con un appeal completamente nuovo, che funzioni anche come porta d’accesso per luoghi inediti della Capitale e dei borghi limitrofi del Lazio, così da raccontarne i territori e svelarne la leggendaria storia.

Un turismo sostenibile, innovativo e accessibile, che abbia a cuore il tema della valorizzazione responsabile e del patrimonio territoriale, ambientale e culturale, dando così vita ad un innovativo prodotto di turismo esperienziale, che abbracci svariati settori come cultura, benessere, sport, natura, enogastronomia e outdoor experience.

Fondamentali saranno le guide turistiche abilitate, che con il loro storytelling racconteranno il brand della Regione Lazio a giornalisti, agenti di viaggio, tour operator, influencer e blogger, così da coinvolgerli emotivamente, tramandando aspetti rievocativi e tradizionali in pieno stile ArcheoRunning, progetto che da molti anni ha l’intento di invogliare più persone a praticare sport e al contempo conoscere la cultura dei luoghi visitati.

Verranno realizzate proposte di benessere sia a livello fisico che psicologico, riconducibile alla vacanza del buon vivere e della riscoperta dell’identità e dell’ospitalità, delle tradizioni e del modo di vivere locale. Verranno visitati numerosi siti archeologici in maniera nuova e inusuale, promuovendo cammini e running tour con modalità dolce, che permetteranno di promuovere non solo la cultura sportiva di un luogo, ma anche il suo ambiente naturale e il territorio di riferimento, divenendo attrattore per i turisti più giovani, grazie anche al prezioso lavoro operato da blogger e influencer. I percorsi e gli itinerari daranno modo di creare circuiti tematici per attrarre anche il turismo estero, grazie a giornalisti agenti di viaggio e tour operator, e al contempo sensibilizzare alla bellezza del territorio autoctono.