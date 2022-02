Acea Run Rome The Marathon e Acea Run4Rome: c'è la gara tra Sindaci promossa da Fondazione SportCity ed ANCI

ROMA – Cresce l’attesa per Acea Run Rome The Marathon e Acea Run4 Rome del prossimo 27 marzo, la Capitale si prepara ad assistere ad una nuova sfida, quella tra Sindaci/Amministratori di tutta Italia impegnati nella prova singola o nella staffetta.

Un’iniziativa nuova voluta da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) insieme a Fondazione SportCity che lo scorso 15 giugno hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a promuovere l’attività sportiva e motoria tra i cittadini. La sfida tra i Sindaci assume un carattere simbolico e permette ai Comuni italiani di diventare protagonisti mettendo in risalto la necessità di dare maggiore importanza allo sport, in prima linea proprio i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

LA SFIDA - Sindaci/Amministratori di tutta Italia si confronteranno sulla maratona o nella staffetta per conquistare il titolo di “Sindaco e Sindaca più atletici d’Italia”, un riconoscimento che sarà accompagnato da un premio per la prima classificata Sindaca/Amministratrice e il primo classificato Sindaco/Amministratore per la Acea Run Rome Marathon ed attrezzature sportive ai primi tre Comuni classificati per la staffetta. A questo si aggiungeranno iniziative ristrette come quella del Comune di Bitonto che omaggerà i primi tre Comuni classificati per la staffetta con una pianta di ulivo.

La partecipazione alla staffetta, inoltre, assume particolare importanza in quanto iscrivendosi si aderisce ad un progetto solidale, contribuendo in questo modo a sostenere quelle realtà che quotidianamente si impegnano per migliorare la vita delle persone appartenenti alle fasce deboli.

PARTECIPAZIONE – L’iscrizione, a quota agevolata fino a sabato 19 marzo, va inoltrata al proprio Comune alle mail areaistruzionesport@anci.it e segreteria@fondazionesportcity.it indicando i nominativi degli amministratori comunali che correranno per la Maratona e le squadre che partecipano in rappresentanza del Comune per la Staffetta.

Lo stand Fondazione Sport City-ANCI presso lo Spazio EXPO sarà il punto di ritrovo per tutti i partecipanti accreditati tramite Anci. Un welcome pack dedicato verrà consegnato a tutti i runners accreditati dal Comune che avranno comunicato la loro partecipazione entro e non oltre il giorno 11 marzo 2022.