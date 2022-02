Carlo Capalbo e Napoli City Half Marathon: “Parlano bene di Napoli in tutto il mondo”

NAPOLI – E’ la settimana del grande ritorno della corsa podistica sulle strade di Napoli, questa domenica 27 febbraio con start fissato alle ore 9 da piazzale Kennedy al via la Napoli City Half Marathon , evento di forte caratura internazionale. L’ombelico del mondo del running questa domenica sarà dunque sulle strade partenopee, con una gara organizzata insignita del Label da parte di World Athletics, la federazione mondiale di atletica leggera. Quartier generale per tre giorni sarà l’hotel NH Panoram la Mostra D’Oltremare dove già da venerdì pomeriggio sarà aperto l’Expo Village dove sono attesi migliaia di runner con i loro familiari e amici, ritireranno il pettorale e vivranno l’atmosfera di una grande competizione.

Napoli City Half Mrathon che è un evento organizzato da Napoli Running Asd, società che organizza ormai da cinque anni anche la Sorrento Positano Ultramarathon 54k e Panoramica 27km. Presidente di Napoli Running è Carlo Capalbo, uomo di grande esperienza organizzativa di livello internazionale essendo anche presidente di RunCzech: “Vivo a Praga dai primi anni ‘90, organizziamo da 27 anni la Maratona di Praga e altri eventi running in tutta la Repubblica Ceca e in tutta Europa centrale, competizioni di altissimo profilo tecnico, nel 2019 abbiamo fatto correre in totale 166mila persone e abbiamo festeggiato e dato il benvenuto al milionesimo partecipante che ha tagliato il traguardo dal 1995” fa sapere.

Classe 1957, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli e ha completato corsi post laurea presso l’Università di Economia e Commercio di Torino, Capalbo ha girato il mondo, frequentando anche corsi del programma MBA presso University of California, Berkeley in California, mentre nel 1998 ha ricevuto la Laurea “ad honoris causae” dalla Charles University di Praga per il suo contributo allo sviluppo dello sport in Repubblica Ceca.

INTERNAZIONALE - Tanta esperienza e Napoli, la sua città d’origine, sempre nel cuore, per questo è nato nel 2016 il progetto Napoli Running: “Ho il sogno di rendere grande questa città, di dimostrare che Napoli non ha nulla in meno di tante altre città del mondo, ci sto mettendo tutto me stesso. Il mio staff è composto n gran parte da napoletani e da una parte di internazionali, collaborano insieme tutto l’anno condividendo esperienze e mentalità vincenti, abbiamo cambiato in questi anni il running in Italia. Pensiamo in grande e agli stranieri che vengono a correre e visitano per diversi giorni la nostra città, in pochissimi anni siamo diventati una delle gare più importanti d’Europa”.

Capalbo, che ha prestato la sua consulenza nell’area management e marketing per alcuni dei più importanti eventi podistici nel mondo, nell’aprile 2009 il primo membro italiano del consiglio dell’AIMS (Association of International Marathons and Distance Races), dove è stato responsabile per lo sviluppo nel mondo delle gare podistiche, nonché nel 2014 ha ricevuto il riconoscimento “European Athletics Member Federation Award” per il suo contributo nel campo dello sport in Europa.

Nel 2016 a Carlo Capalbo, in qualità di leader dello sport, è stata affidata la responsabilità della commissione corse su strada dal massimo organismo dell’atletica mondiale, la IAAF Road Running Commission.

Onorificenze e prestigiosi incarichi, ma nella testa e nel cuore anche grandi progetti per Napoli: “Negli ultimi dodici anni dalla Campania sono andati via oltre 270mila giovani, in gran parte laureati, ma io penso che qui si possa invece fare tutto, senza complessi d’inferiorità rispetto alle altre città, ci credo e faccio tutto questo anche per i nostri giovani, mi rivedo in loro. Napoli City Half Marathon di domenica vedrà al via 4mila runner e grandi campioni internazionali della specialità, primatisti europei e italiani oltre ad atleti africani provenienti da Kenya ed Etiopia che stanno scrivendo pagine importanti dell’atletica mondiale. Proveremo a battere dei record, tutto questo si ottiene con tanto lavoro, serietà e competenza e con una città che ci deve credere, istituzioni e sponsor, fino in fondo, così come accade all’estero”.

Nel 2015 Carlo è stato nominato dal Presidente della Repubblica Italiana “Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia“, riconoscimento che rappresenta una delle principali onorificenze date a quelle personalità che si sono distinte per la promozione delle relazioni di amicizia e cooperazione tra l’Italia ed i paesi esteri: “Dal 2016 con il progetto Napoli Running abbiamo la finalità di coinvolgere sempre più persone per avvicinarle allo sport ed ad uno stile di vita sano creando un impatto positivo in termini economico, sociali e di immagine per il territorio napoletano, le istituzioni e le imprese. Organizziamo in genere dalla Family Run dove possono partecipare anche i bambini in passeggino fino all’ultramaratona da 54km, tutti hanno accesso alle nostre gare e le immagini di Napoli tra social, differite streaming tradotte in più lingue, sono visibili in tutto il mondo”.