Napoli City Half Marathon, Yeman Crippa e ADIZERO al primato italiano

Sono trascorsi pochi giorni dalla Napoli City Half Marathon dove l’azzurro Yeman Crippa (Fiamme Oro) ha bloccato il cronometro sul 59’26” primo italiano a sgretolare il muro dell'ora. vale anche il primato italiano maschile di mezza maratonala prestazione di Yeman che lo strappa a Eyob Faniel (1h00’07”) che lo deteneva da circa un anno.

Napoli al centro del mondo del running, con una competizione di altissimo livello tecnico che vede ben quattro atleti sotto l’ora in una giornata dal clima perfetto e che sembra aver segnato il ritorno alla normalità, con numeri al traguardo che ricordano le edizioni pre-pandemiche. Ai piedi di Yeman la ADIZERO ADIOS PRO, calzatura sviluppata usando dati e informazioni ricavati da alcuni degli atleti più veloci al mondo, combinando parametri meccanici, biomeccanici e fisiologici.



Lo scorso settembre a Herzogenaurach, ADIDAS ADIZERO ROAD TO RECORDS, presso l’headquarter adidas la keniana Agnes Jebet Tirop, recentemente trovata assassinata, probabilmente dal compagno, e l’etiope Senbere Teferi, hanno stabilito nuovi record mondiali di sole donne rispettivamente nelle gare di 10 km (30'01") e 5 km (14'29"). ADIZERO ADIOS PRO 2 - Lanciata l’anno scorso, ADIZERO ADIOS PRO ha avuto un successo strepitoso nel mondo della corsa di lunga distanza, dove diversi atleti adidas hanno infranto molti record mondiali. La nuova ADIZERO ADIOS PRO 2 è una conferma dell'aspirazione a migliorare costantemente le scarpe da running per i podisti di alto profilo, sviluppate e perfezionate con e per alcuni degli atleti più veloci del pianeta, supportandoli nel loro obiettivo di mettere a segno prestazioni da primato. ADIZERO ADIOS PRO 2 presenta l’intersuola a doppio strato ri-sagomata LIGHTSTRIKE PRO, una struttura riconcepita per favorire il ritorno di energia. Le esclusive ENERGYRODS rinforzate in carbonio – ora visibili all’interno dell’intersuola ri-sagomata – coniugano rigidità e leggerezza. Inoltre le ENERGYRODS rinforzate in carbonio sono progettate per offrire una transizione più anatomica, limitando la dispersione di energia.

L’intersuola riprogettata si unisce alla tomaia ultraleggera CELERMESH 2.0, in parte realizzata con poliestere riciclato, che asseconda la ricerca di una maggiore velocità e che offre caratteristiche di flessibilità, traspirabilità e supporto basate sui dati degli atleti. Inoltre in punta è stata aggiunta una SUOLA IN GOMMA CONTINENTAL™, per creare una zona di trazione che contribuisca a un’accelerazione più rapida. La nuova struttura ultraleggera del tallone tiene il piede ben fermo grazie al blocco antiscivolo, assicurando al tempo stesso una maggiore morbidezza per un comfort ottimizzato.