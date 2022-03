Maratona e dieta, il ruolo delle vitamine del gruppo B di DailyVit Multi B Plus Massigen nel metabolismo energetico

Ormai da qualche anno il running spopola anche tra gli adulti che scoprono un modo per mantenersi in forma e vivere un momento quotidiano di benessere. In parallelo si è diffusa la consapevolezza che è necessario curare vari aspetti, come allenamenti incrociati, cura fisioterapica e un'alimentazione corretta, equilibrata nei nutrienti e adatta a sostenere lo sforzo, specialmente quando l’obiettivo è prepararsi a correre lunghe distanze.

LE VITAMINE DEL GRUPPO B – Un ruolo fondamentale nel metabolismo energetico lo svolgono le vitamine del gruppo B il cui apporto con la dieta deve essere costantemente adeguato. Si tratta di vitamine necessarie per convertire i carboidrati, i grassi e le proteine in energia, ruolo importantissimo per soddisfare i fabbisogni energetici dei muscoli, nella trasmissione degli impulsi nervosi, produzione dell’emoglobina necessaria ai globuli rossi e protezione delle cellule dallo stress ossidativo, oltre che al mantenimento dello stato di salute della pelle.

La maggior parte di queste vitamine è sia termolabile che fotosensibile e, a causa di queste caratteristiche, la dieta potrebbe non essere sufficiente a garantirne il corretto apporto, rischiando una carenza soprattutto quando, come negli sportivi, il fabbisogno è aumentato.