Maya Stratulea, la runner moldava che correva a piedi nudi, alla Brescia Art Marathon

BRESCIA – Correre (anche) per inviare un messaggio : forte, chiaro e soprattutto di speranza . Domenica 13 marzo, al via della 20^ Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon ci sarà anche Maya Stratulea , di origine moldava. Lei oggi abita a Mazzano, in provincia di Brescia, ha una vita “normale” – come dichiara lei stessa – ma non è sempre stato così. «Il mio nome all’anagrafe è Galina Stratulea e sono nata il 18 aprile 1986 a Lapusna, un paesino di campagna della Moldavia. Fino ai 6 anni ho avuto una vita abbastanza simile a quella di tanti bambini del mio paese: il gioco, la natura e l’amicizia coi miei coetanei. Poi da lì in poi l’inizio del lavoro nei campi, a discapito della scuola, il disagio all'interno della famiglia, la fuga da casa, fino ad arrivare a dover vivere a sette/otto anni nei campi, da sola, senza un riparo, accontentandomi di quel che riuscivo a trovare da mangiare. Una bambina costretta a diventare donna per sopravvivere.»

Poi è arrivato l’Unicef… «A 9 anni, in occasione di una “festa del bambino” organizzata a scuola e una corsa campestre il cui vincitore sarebbe stato premiato con un gelato, che io non avevo modo mai di assaggiare. Corsi quella campestre su un terreno disagiato, a piedi nudi, perchè non potevo permettermi di rovinare le uniche scarpe che avevo per la scuola. Quello fu il primo contatto con Unicef, o per lo meno quello più importante perchè segnò una prima riscossa e soprattutto mi fece capire quanto la corsa potesse aiutarmi. Anche se l’Unicef già la conoscevo perchè donava le scarpe invernali a noi bambini più bisognosi.»

Quando e perché ha lasciato il tuo Paese?

«Ero diventata da poco maggiorenne. Lo feci prima per andare a lavorare a Mosca, in Russia, e poi per venire in Italia. Il motivo principale fu il lavoro e la ricerca di un’autonomia. Inoltre, ero molto curiosa e sentivo di dover chiudere col mio passato di bambina in Moldavia.»

Dove abita e come si trova in Italia?

«Vivo a Mazzano, in provincia di Brescia. L’Italia mi ha colpito da subito. All’inizio, quando arrivai a Rimini per lavorare come stagionale in albergo, mi emozionai: era la prima volta che vedevo il mare. Ringrazio ancora i miei primi datori di lavoro grazie ai quali integrarsi in un nuovo e sconosciuto contesto fu facile. Da 7 anni lavoro part-time, come commessa, in una gioielleria del mio paese.»

Che cosa ha rappresentato e rappresenta per lei la corsa?

«Il mio mondo è cambiato dalla campestre organizzata dall’Unicef. Per me la corsa è vita. Sin da quella gara ho capito che posso essere veloce, forte e che posso arrivare dove voglio con le mie gambe. Ho attraversato strade, boschi, paesi, città, nel buio della notte, nel caldo torrido e con il ghiaccio sotto i piedi. Ho conosciuto persone meravigliose che mi hanno insegnato tanto, come persona e come atleta, e la corsa è stata anche un aiuto per integrarmi in un paese che conoscevo poco e da cui sono nate grandi amicizie. Correre è porsi un obiettivo perché le sfide con noi stessi sono il punto di partenza per migliorarci e non solo in ambito sportivo, in tutti i contesti; è pura condivisione di emozioni e divertimento. È il sapore di una vittoria sui propri limiti, diventa una gioia per gli occhi quando corri immerso nella natura e un tripudio di colori quando le albe o i tramonti ti regalano le sfumature più belle del creato... la corsa è tutto.»

Correre: che sensazioni le regala?

«Quando corro sono in un mondo tutto mio, sento di essere libera, con il corpo e con la mente. Quando ho voglia di creare e progettare il mio presente e futuro mi piace partire senza sapere quando torno, cosi mi arrivano le intuizioni, le idee, la gratitudine, guardando indietro da dove sono partita, dove sono e dove voglio andare. Al mattino presto (5:30) amo sentire i rumori che ho intorno, dell’acqua, gli uccelli cinguettare, il mio respiro, il battito del mio cuore, vedere l’alba e salutare il sole. Quando devo fare un lavoro di qualità invece divento un tutt’uno con la strada… la corsa è tante cose per chi ha il privilegio di assaporarla in ogni modo con consapevolezza. Come potrei non amarla se riesce a dominare il mio carattere, a sfidare la mia mente e a farmi stare bene: quando ogni giorno mi trasforma e mi riconsegna a una nuova me stessa?»

Ha già corso la BAM?

«L’ho corsa nel 2017. Correre per le strade della mia città mi fa sentire a casa. Solitamente quando lo faccio in altre città del mondo, il percorso lo studio con accuratezza, a Brescia conosco le strade, i punti di grande interesse che mi ricordano i miei primi passi in questa città. È come una canzone che quando la senti ti riporta dove l’hai sentita la prima volta. L’ho sempre nominata come la terra dei podisti.»