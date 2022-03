Acea Run Rome The Marathon del 27 marzo. Si corre per l’unione tra popoli

E’ l’edizione del ritorno al consueto periodo d’inizio primavera dopo l’aver dovuto rimandare l’evento nel marzo 2020 causa pandemia fino all’Alba Special Edition dello scorso 19 settembre quando il via fu alle 6.45 del mattino. Roma riprese a correre e si svegliò con runner festanti sulle strade. Sono passati solo sei mesi, ma la voglia di riconquistare Roma, di correre in un percorso unico al mondo che vede ben trenta monumenti storico-artistici dei 42,195km è fortissima. A due settimane dal via sono oltre 10mila i partecipanti registrati, 5mila gli stranieri provenienti da 100 nazioni del mondo. Chi vincerà succederà nell’albo d’oro al debuttante keniano Clement Langat Kiprono che vinse in 2h08'23" e alla connazionale Peris Lagat Jerono che tagliò il traguardo in 2h29’29”. In gara oltre 135 pacer suddivisi in obiettivi di tempo differenti, dalle 2h50’ fino alle 6h30’, con i fitwalker, per aiutare runner di ogni livello a raggiungere il sognato traguardo davanti al Colosseo. Presenti in qualità di pacer Annalisa Minetti e Sara Vargetto.

COMMISSIONE EUROPEA - La 27^ edizione della Acea Run Rome The Marathon quest’anno vede la partnership istituzionale della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Nell’Anno europeo dei giovani 2022, Acea Run Rome The Marathon offre l’opportunità di promuovere lo sport e gli stili di vita sani, in particolare tra le nuove generazioni, in linea con le iniziative intraprese dalla Commissione europea a sostegno della pratica regolare dell'attività fisica. La Rappresentanza si unisce al messaggio di pace per l’Ucraina.

STAFFETTA SOLIDALE - La staffetta Acea Run4Rome, con team da 4 persone, è un evento basato sul charity program grazie all’adesione delle organizzazioni No Profit che hanno aderito al progetto e dalle quali ci si potrà iscrivere. Ad oggi sono Fondazione AIRC, Fondazione Maratona Alzheimer, Fondazione Operation Smile Italia Onlus, Fondazione SportCity, La Stella di Lorenzo Onlus, Sport Senza Frontiere Onlus, Rotary International Distretto 2080 e Il Mondo di Matteo. La quota di iscrizione è fissata liberamente da ogni Charity, non è una semplice quota di iscrizione, ma una vera e propria donazione ad uno dei tanti progetti di beneficenza che si possono scegliere di sostenere.

FUN RACE 5K - Camminare, correre, stare insieme, vivere la città una domenica mattina di primavera, sentire sulla pelle la libertà e la spensieratezza. Torna la Stracittadina Fun Race da 5km, divertente, innovativa, e sostenibile. Ma non sarà solo Roma. Chi vorrà potrà partecipare alla stracittadina Fun Race anche in modalità virtuale da tutta Italia, perché è bello sentirsi parte di un evento e credere in questo anche se a distanza.