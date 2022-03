Acea Run Rome The Marathon, svelate le T-shirt tecniche Joma

ROMA – Giovedì 10 marzo è stata presentata in Campidoglio la 27^ Acea Run Rome The Marathon, in programma il 27 marzo 2022. Durante la conferenza sono state presentate le tre T-shirt tecniche Joma, una per ciascun evento, e le medaglie che saranno consegnate agli oltre 10mila atleti iscritti, in ricordo della partecipazione alla manifestazione.

LA MEDAGLIA – Protagonista della medaglia 2022 è il Tevere, simbolo assoluto di Roma . Il Tevere scorre negli eterni secoli della Capitale e accompagna da 27 anni i maratoneti verso il traguardo e la vittoria. I maratoneti corrono come il Tevere che con la sua acqua è fonte di vita , fondamentale per il maratoneta.

Per la staffetta solidale Acea Run4Rome , Roma torna al centro del mondo. Tutti e 4 i componenti di ogni singolo team saranno vincitori e si metteranno al collo un simbolo importante. Vi è infatti rappresentata la pavimentazione del Campidoglio , oggi sede del Comune di Roma. Ideata da Michelangelo nel 1500, la pavimentazione con motivo a stella, inserita in un ovale, doveva rappresentare la ritrovata centralità del luogo: l’ombelico del mondo, il posto ritenuto più sacro dagli antichi romani. E il 27 marzo, il centro del mondo e della corsa sarà ancora Roma. Roma Caput Running si potrebbe anche dire.

Per la Stracittadina Fun Race da 5km, vi sono rappresentate le Colonne, un omaggio al Tempio di Venere Genitrice, sito all'interno del Foro di Cesare. Le colonne e la trabeazione, un simbolo di Roma e della sua storia millenaria.

LE T-SHIRTS – Presentate anche le t-shirts ufficiali dell’evento, differenti nello stile per ognuna delle tre distanze previste, ma tutte in tessuto tecnico traspirante di Joma. Ripresa la grafica della medaglia, in quella della maratona in grande mostra la mappa della città di Roma con in evidenza ancora il Tevere. Anche per la staffetta ripetuto il tema della pavimentazione del Campidoglio e per la Stracittadina Fun Race un colore verde fluo con la scritta Veni Run Vici.

VISITARE LA CITTA’ – Corsa e maratona significano anche turismo e Roma è una città unica al mondo. Anche per questa edizione i partecipanti e i loro familiari nei giorni precedenti o seguenti alla gara potranno vivere pienamente la città. Tra le proposte delle experience offerte c’è Parco Archeologico e Parco Regionale dell'Appia Antica dove dal 23 al 31 marzo 2022 gli atleti, muniti di pettorale, unitamente ad un accompagnatore, potranno entrare gratuitamente in tutti i siti così come anche a Villa Adriana. Ancora con le Guide Turistiche GTI si potrà visitare Roma, nello stand al Villaggio Maratona, si potrà prenotare un tour a prezzo agevolato. Grazie a Isabella Calidonna, ideatrice di Archeorunning, vive il progetto creato per invogliare più persone a praticare sport e al contempo conoscere luoghi insoliti di Roma facendo movimento dolce in modalità running tours o walking tours.

FINISHER T-SHIRT E OPPORTUNITA’ – Insieme al pettorale è possibile acquistare una seconda t-shirt special edition ‘Finisher Acea Run Rome The Marathon’, Tutti i partecipanti iscritti avranno comunque la t-shirt ricordo dell’evento, firmata dallo sponsor tecnico Joma, in automatico nel pacco gara. In sede di acquisto pettorale diverse le opportunità da cogliere e prenotare come la personalizzazione della medaglia con il proprio tempo finale di gara, il pacchetto foto e video, l’assicurazione per assistenza e rimborso e sensazionali offerte per l’accomodation per vivere in pieno relax il fine settimana a Roma oltre al merchandising ufficiale.

MERCHANDISING – Per rendere speciale e per sempre il ricordo della Acea Run Rome The Marathon, con il suo percorso, i monumenti e la storia, l’organizzazione con l’azienda AironeGifts ha ideato una linea di merchandising ufficiale composta da 10 oggetti ricordo. Prodotti che rispondono sempre alla linea della sostenibilità e già pre-acquistabili anche sulla piattaforma d’iscrizione Endu come la Borraccia termica da 500ml’, il ‘Dermasphere’, prodotto per il rilassamento muscolare la ‘Mug’, la tazza ufficiale.