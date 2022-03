La parola alle Istituzioni vicine ad Acea Run Rome The Marathon

Si è svolta giovedì 10 marzo in Campidoglio la conferenza stampa della 27^ Acea Run Rome The Marathon alla presenza del Sindaco Gualtieri e l'Assessore Sport Onorato. Presenti i rappresentanti delle Istituzioni che partecipano alla realizzazione dell'evento: Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, Amministratore delegato di Acea Giuseppe Gola, – Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti,Presidente FIDAL Stefano Mei, Delegato allo sport Regione Lazio Roberto Tavani.

“Lo scorso anno l’Acea Run Rome The Marathon fu la prima grande maratona internazionale a riprendere le attività. Quest’anno, con tutte le cautele imposte dal rispetto delle regole, rientriamo in una condizione normale. Ma la gara di Roma non sarà mai normale - ha detto Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute - E’ sempre un po’ speciale: tanti sono i progetti legati all’evento che coinvolgeranno tutta la città, nella magnifica cornice della Capitale. Che è più che speciale: è unica. Inoltre, va ricordato che l’Acea Run Rome The Marathon segue una strategia di sostenibilità, sia sociale che ambientale, puntando a ridurre il proprio impatto ambientale entro il 2023. Quindi la scadenza è vicina”. Amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola - “Torna anche quest’anno la Acea Run Rome The Marathon, una delle gare sportive più affascinanti al mondo, una “corsa nella storia” tra le bellezze della Città Eterna. Un evento che non smette mai di stupire con il suo percorso, uno dei più belli in assoluto.

Acea ha legato il suo nome alla manifestazione proprio a testimonianza della profonda vicinanza alla Capitale, città in cui opera da oltre 110 anni. Un legame, quello con la Maratona, che, con il passare del tempo e degli anni, è diventato sempre più forte fino ad essere ormai una vera e propria tradizione. I valori dello sport, come la partecipazione, la sana competizione e la promozione di stili di vita sempre più green, sono condivisi da Acea. Proprio per questo motivo anche quest’anno abbiamo confermato il nostro supporto a questo grande evento sportivo che è seguito da migliaia di persone”.

“Siamo molto lieti di essere partner istituzionale della 27^ edizione della Acea Run Rome The Marathon, un evento di respiro internazionale che quest’anno si fa anche foriero di un messaggio di pace per l’Ucraina, al quale la Rappresentanza in Italia della Commissione europea tutta si unisce. Acea Run Rome The Marathon è perfettamente in linea con il modello europeo di sport, un modello che rivolge attenzione alla sostenibilità degli spazi urbani, all’inclusione tramite l’attività sportiva, al miglioramento del modo di vivere le città e, da ultimo ma non meno importante, alle nuove generazioni. Ed è a queste ultime che ci rivolgiamo in particolare nell’Anno europeo dei giovani 2022, per avvicinarle al mondo delle istituzioni e dello sport, sensibilizzandole sull'importanza dell'attività fisica per la salute e il benessere psicofisico”, ha commentato il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti.

Presidente Fidal, Stefano Mei - "In qualità di Presidente della Federazione sono particolarmente contento che si svolga questa manifestazione e oggettivamente la città di Roma è straordinaria e offre uno scenario unico al mondo per lo svolgimento della maratona. Ci auguriamo che a breve si possano superare quei piccoli steccati che ancora non permettono una partecipazione massiva degli atleti stranieri, come invece accade in tutto il resto del mondo. Da ex atleta devo ammettere che la maratona è l'unica gara che non sono riuscito a correre e ho un po' di rammarico per questo ma allo stesso tempo sono dalla parte degli atleti a cui va il mio in bocca in lupo. Buon lavoro a tutti."