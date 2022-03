Joma presenta Storm Viper, le calzature dedicate a Acea Run Rome The Marathon

Joma, in qualità di sponsor tecnico della prossima Acea Run Rome The Marathon, presenta le calzature esclusive e personalizzate dell’edizione 2022. Le nuove scarpe ufficiali Ace Run Rome The Marathon sono, più che mai, un omaggio a Roma e soprattutto all’Italia. Le due scarpe sono di colore diverso e dal punto di vista del runner formano la bandiera della Repubblica Italiana.

I colori verde e rosso all'esterno della scarpa sfumano nel bianco, andando a creare un effetto unico.

Marina Lopez, esponente della proprietà e Direttrice Marketing di Joma Sport: “Sono molto felice di essere qui, è il secondo anno che Joma è sponsor tecnico ufficiale e siamo orgogliosi di poter essere presenti a supporto di un evento così speciale per noi, un evento internazionale con una ripercussione mondiale molto importante. Quando mio padre ha fondato Joma, ha iniziato proprio facendo calzature per l’atletica, per il running, e mai avrebbe pensato di arrivare, 50 anni dopo, a vestire così tanti atleti in tutto il mondo. Oggi Joma veste quasi tutte le discipline sportive, sponsorizza eventi importantissimi come Acea Run Rome The Marathon, e collabora con i migliori atleti al mondo. Abbiamo raggiunto questi risultati grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, che ci hanno permesso di creare prodotti di altissimo valore tecnico. Siamo quindi molto orgogliosi di essere a fianco di Acea Run Rome The Marathon e per questa edizione abbiamo sviluppato una calzatura esclusiva dedicata all’evento, un omaggio alla Maratona, alla città di Roma e all’Italia. Una calzatura estremamente tecnica che supporterà gli atleti fino al traguardo della loro gara.”

Queste scarpe da corsa personalizzate con un disegno esclusivo, disponibili sia nel modello uomo che donna, sono progettate per runners dall’appoggio neutro, sia per l'allenamento che per la gara. La tomaia è composta da un unico pezzo di tessuto traspirante per evitare sfregamenti e offrire un maggiore comfort, e presenta i micro-fori della tecnologia VTS per garantire una traspirabilità ottimale ad ogni passo. Garantisce inoltre una maggiore flessibilità nelle aree del collo del piede, dove viene effettuata la flessione. Inoltre, i rinforzi in TPU iniettato del sistema JOMA SPORTECH sono integrati nelle zone dove è necessario un maggiore supporto, come i lati e il tallone, il che contribuisce a garantire una maggiore leggerezza e comfort.

L'intersuola è super leggera, in REACTIVE BALL, un materiale che recupera la sua forma senza quasi nessuna deformazione e che fornisce ammortizzazione, durabilità e grande leggerezza. Si adatta a tutti i ritmi di corsa, poiché assorbe gli impatti e fornisce un impulso extra ad ogni passo. La suola è realizzata in gomma DURABILITY molto fine e di alta qualità, che grazie alla ridotta abrasione garantisce una maggiore durata delle calzature.