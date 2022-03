Acea Run Rome The Marathon, l'ultimo Get Ready, le attività e le sfide sul percorso

Si è svolto ieri sabato 12 marzo a Ponte Milvio l'ultimo Get Ready, gli allenamenti collettivi, ideali sia per preparare la maratona, la staffetta o la Fun Race. Ultimo training gestito dal coach Andrea Giocondi e con la musica di Radio Globo a dettare il giusto ritmo. Nel complesso in due anni di attività sono stati organizzati 12 Get Ready in tante zone di Roma e provincia, raggiungendo anche oltre 500 partecipanti nella singola giornata. Spesso i runner hanno potuto correre insieme all’ultramaratoneta tre volte campione del mondo di 100km Giorgio Calcaterra, così come presente è stata la campionessa azzurra, vincitrice nel 1998 delle maratone di Roma e di New York, Franca Fiacconi.

Negli ultimi cinque mese, allenamenti collettivi con il progetto On Tour, sono stati organizzati in tutta Italia, portando il nome Acea Run Rome The Marathon in 10 città differenti e facendo correre in compagnia oltre mille persone.

Svolto anche My First Run, il programma d’allenamento perfetto per chi desiderava correre la prima maratona, ma non solo. Ideato da Acea Run Rome The Marathon, in collaborazione con 6Più, un gruppo di coach professionisti al servizio dei maratoneti.

Domenica 27 marzo 2022 al via della 27^Acea Run Rome The Marathon vi sarà anche la sfida tra Sindaci/Amministratori di tutta Italia, impegnati sia in maratona che nella staffetta. Una nuova iniziativa voluta da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) insieme a Fondazione SportCity che lo scorso 15 giugno hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a promuovere l’attività sportiva e motoria tra i cittadini. La sfida tra i Sindaci assume un carattere simbolico e permette ai Comuni italiani di diventare protagonisti mettendo in risalto la necessità di dare maggiore importanza allo sport, in prima linea proprio i rappresentanti dell’amministrazione comunale. In palio il titolo di “Sindaco e Sindaca più atletici d’Italia”.

La maratona non è solo agonismo ma anche tanta festa e divertimento, per i corridori ma anche per i tifosi e tutti i cittadini di Roma. Programmati 40 eventi lungo tutto il percorso, bande, artisti di strada, musica di vario genere grazie anche al supporto di Radio 105.

ROMA VOLLEY CLUB & Acea Run Rome The Marathon corrono insieme e hanno attivato una promozione per i partecipanti e le famiglie di qualsiasi distanza percorsa, per acquistare i biglietti della partita di campionato di pallavolo serie A1 femminile Acqua & Sapone Roma Volley Club vs Delta Despar Trentino del 27/03/2022, ore 17:30. Sul sito gara tutte le info.