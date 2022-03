Acea Run Rome The Marathon, Annalisa Minetti pacer delle 4 ore: "La vita un diritto di tutti"

ROMA – Tra i 130 pacer ‘angeli del tempo’ di questa Acea Run Rome The Marathon 2022 spicca il nome di Annalisa Minetti. Modella con significativa e storica partecipazione a Miss Italia nel 1997, vincente cantautrice a Sanremo 1998, conduttrice televisiva, attrice, show girl e mamma. Ma non finisce così, nelle tante cose della brava Annalisa merita un ampio capitolo nella sua vita la voce: atleta paralimpica . Da ipovedente rimarrà per sempre nella storia dello sport italiano la sua medaglia di bronzo nei 1500m con tanto di record del mondo (categoria ciechi) alle Paralimpiadi di Londra 2012 con 4’47” insieme alla guida Andrea Giocondi , azzurro olimpico a sua volta e oggi coach di successo e responsabile tecnico dell’Acea Run Rome The Marathon.

DIRITTO ALLA VITA - Da anni gareggia per le Fiamme Azzurre ed è allenata da Stefano Ciallella e coadiuvata da Francesco Calabrò, l’abbiamo applaudita il 10 marzo alla conferenza stampa dell’Acea Run Rome The Marathon in Campidoglio insieme alle Istituzioni, giornalisti, sponsor dell’evento capitolino.

LA VITA UN’OPPORTUNITA’ - Ancora nel suo intervento a microfoni aperti: “Prima si è parlato di disabilità, un termine che va tanto di moda e che quasi farebbe pensare che i disabili siano dei fighi pazzeschi, in verità sono persone che, come tutti gli atleti, hanno la capacità di allenarsi a vivere ogni giorno. Allenano la forza, la potenza, la capacità e la consapevolezza che la vita è un'opportunità soprattutto attraverso il disagio e la fatica, unici mezzi per arrivare al traguardo vincenti. Solo se ci piace la fatica possiamo arrivare al traguardo. Ringrazio Andrea Giocondi che ha avuto il coraggio di trasformare le mie gambe da miss in gambe da atleta portandomi alle olimpiadi vincente e facendomi amare questo sport, ringrazio anche Stefano Cialella e oggi più che mai Pierluigi Lops, è lui che ha creduto che potessi fare la pacer. Ringrazio la grande famiglia di Maratona di Roma, oggi mi porteranno a condividere questo percorso Davide e Massimiliano De Luca che ringrazio e che saranno le mie guide”.

ABILITA’ E PACE - Come sarà Annalisa in gara in quelle 4 ore? “Farò quello che faccio nella vita, sul palco, come mamma, come docente guido le persone ad un traguardo e lo faccio rispettando il proprio metodo. Ecco perché disabilità non è la parola giusta, non siamo persone senza abilità ma con abilità diverse. Sarò io gli occhi che porteranno al traguardo la wave delle 4 ore e, permettemi la battuta, la persona di cui si fideranno ciecamente. Sarà una wave fortunata perché la fortuna è cieca. La maratona sarà per ciascuno un'esperienza di vita, un'occasione per portare al traguardo la propria storia, un concerto di emozioni che nasce dal superamento quotidiano dei nostri limiti, quando ci alleniamo. Benvenuti nel mondo della Acea Run Rome The Marathon, la maratona di Roma e correremo anche per la pace, perché il popolo ucraino possa ritrovare la propria dignità, possa lo sport diventare un mezzo inclusivo che permette di fermare le guerre”.

C’E’ ANCHE SARA – Ci sarà anche un’altra pacer speciale a Roma il 27 marzo. Con il tempo delle 4h10’ spinta dal padre Paolo, vi sarà Sara Vargetto, un’adolescente romana come tante, ma un po’ speciale, per quella incontenibile voglia di vivere che sprigiona da tutti i pori. Sara è affetta da artrite idiopatica giovanile, una malattia infiammatoria che comporta degenerazione delle articolazioni e che compare in età precoce, alternando fasi di recrudescenza e di remissione, e che la obbliga a muoversi con una carrozzina.

Forse è proprio per questo che Sara vive la vita con grande entusiasmo, combatte la malattia a suon di allenamenti tra palestra, nuoto, pallacanestro e corsa, passione che condivide con il padre Paolo. Insieme hanno trovato una dimensione speciale nel mondo della corsa, mentre Sara spinge la carrozzina, papà Paolo si mantiene in forma aiutandola. Seguire Sara sarà come sempre molto stimolante per tutti i runner che la seguiranno.