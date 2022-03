Staffetta Acea Run4Rome, non hai la squadra? Te lo troviamo noi

ROMA – Dieci giorni a Acea Run Rome The Marathon e Acea Run4Rome del 27 marzo dove sono attesi oltre 10mila runner da tutto il mondo per conquistare il traguardo della maratona più bella del mondo. La manifestazione sfrutterà lo sport, da sempre strumento di fratellanza tra popoli, per veicolare il messaggio di pace nei confronti della crisi del popolo ucraino. Un forte messaggio di solidarietà arriva da Acea Run4Rome, la staffetta solidale legata alla maratona, basata sul charity program grazie all’adesione di otto organizzazioni No Profit che hanno aderito al progetto e tramite le quali si può donare ed iscriversi.

PARTECIPAZIONE - Ad oggi sono Fondazione AIRC, Fondazione Maratona Alzheimer, Fondazione Operation Smile Italia Onlus, Fondazione SportCity, La Stella di Lorenzo Onlus, Sport Senza Frontiere Onlus, Rotary International Distretto 2080 e Il Mondo di Matteo.

Tutti possono partecipare perché la Acea Run4Rome è la maratona da correre in team di 4 persone, si divide la fatica ma si amplifica il divertimento grazie alla forza della squadra, a tanta musica e attività nei punti di cambio. Partenza da Via dei Fori Imperiali per il primo staffettista fino a Piazza Azeglio Ciampi (13 km); consegna del testimone al Lungotevere Oberdan (11,8 km); terzo staffettista atteso in Via XVII Olimpiade (7,2 km); arrivo in Via dei Fori Imperiali (10,195 km).

Chi non ha un team (ENTRO IL 20 MARZO) può contattare – scrivere info@runromethemarathon.com specificando quale frazione si vuole correre e chiedere di essere inserito in una squadra. Obiettivo creare nuove fratellanze attraverso un progetto solidale.