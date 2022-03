INix - Insiemeper... torna alla Acea Run Rome The Marathon

ROMA - Meno di dieci giorni alla Acea Run Rome The Marathon di domenica 27 mar, un evento per tutti , un meraviglioso strumento di inclusione e condivisone. Come accade a Roma ormai da anni, spazio e applausi per gli spingitori che fanno capo a INiX, che sta per ‘Insiemeper…’. Titolo da completare e continuare con ‘realizzare un sogno’, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. L’importante è essere ‘Insiemeper…’ che ufficialmente è una società polisportiva affiliata ad un EPS (UISP); INiX ha nel suo DNA la volontà di fare e la disponibilità a fare che può e deve incontrarsi con l’opportunità per fare. Insiemeper…realizzare un sogno all’Acea Run Rome The Marathon

Presieduta dall’ingegner Guerrino Fosca, ‘Insiemeper…’ alla maratona di Roma sarà da ultimare con “realizzare un sogno” … per e con gli altri. A definirlo così è Francesco D’Andrea, uno dei cinque soci fondatori: “Noi ci siamo per gli altri, per chi vuole esaudire un sogno – afferma un entusiasta Francesco – far percorrere una maratona ad un disabile in carrozzina è l’unione di due sogni: di chi spinge e di chi viene spinto”.

All’Acea Run Rome The Marathon ci saranno con la solita formula, il rapporto 1:1 tra spinto e spingitore. In particolare, il gruppo sarà formato da 14 ragazzi spinti, 17 atleti spingitori e 3 assistenti in bici.