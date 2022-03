Visita la città eterna con Experience, il progetto di Acea Run Rome The Marathon

Manca pochissimo a domenica 27 Marzo quando andrà in scena la 27^ Acea Run Rome The Marathon insieme alla Acea Run4Rome, la staffetta solidale da correre in team da quattro atleti, e Stracittadina Fun Race 5k.

Il binomio sport e turismo ha da sempre costituito una realtà importante per l'economia locale e lo è ancora di più quando ad ospitare l'evento è una città dallo straordinario patrimonio artistico e culturale, unico al mondo, come Roma.

VISITARE LA CITTA’ – Corsa e maratona significano anche turismo e Roma è una città unica al mondo. Anche per questa edizione i partecipanti e i loro familiari nei giorni precedenti o seguenti alla gara potranno vivere pienamente la città. Tra le proposte delle experience offerte c’è Parco Archeologico e Parco Regionale dell'Appia Antica dove dal 23 al 31 marzo 2022 gli atleti, muniti di pettorale, unitamente ad un accompagnatore, potranno entrare gratuitamente in tutti i siti così come anche a Villa Adriana.

ArcheoRunning è un progetto creato per invogliare più persone a praticare sport e al contempo conoscere luoghi insoliti di Roma. Il valore aggiunto è la professionalità che garantisce un’esperienza studiata sotto tutti gli aspetti. È un modo nuovo di vivere la città facendo movimento dolce, rivolto a tutte le fasce d’età, proponendo running tours, o fitwalking tours. Unico intento è quello di far conoscere la città in un modo del tutto nuovo! Per maggiori dettagli sulle promozioni riservate a voi inviate un e-mail a isabella.calidonna@gmail.com

Con un proprio stand, GTI-Guide Turistiche Italiane presenzierà anche all'edizione 2022 della Run Rome the Marathon. Il connubio sport e cultura, declinato in turismo, è infatti la mission 2022 dell'associazione, che ha rodato nel 2021 con una serie di iniziative a tema, da Roma a Udine, dal podismo al salto in alto. Ancora, con riferimento ai vari testimonial, in primis Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, «Il valore aggiunto 2022 è la condivisione dell'attenzione alla sostenibilità e all'accessibilità - spiegano i referenti di Lazio e Roma, Sofia Manmana e Robert Coghlan - , temi anch'essi cari a GTI, attiva da anni nella creazione di percorsi ad hoc per tutte le disabilità, da quelle motorie a quelle visive passando per le cognitive e uditive. Perché l'arte, come lo sport, non deve avere limiti e non deve porli».

Col proprio stand, GTI intende quindi sostenere i valori della maratona. A disposizione di atleti, tecnici e famigliari, mette tre percorsi, a prezzi calmierati, per il venerdì 25 e sabato 26 e per il lunedì 28 e martedì 29 marzo. Quindi prima e dopo la competizione di domenica 27. Nella fattispecie, Il Teatro delle meraviglie, con classico tour tra le piazze di Roma; Su è giù per i colli, con percorso dal Campidoglio al GIanicolo, passando per Trastevere; Cammina cammina...lungo l'Appia, della durata ciascuno di un paio di ore. Tutti in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. Orario, 10-12, 14-16. Info, https://www.guideturisticheitaliane.com/run-rome-2022/

Roma Volley Club offre a tutti gli iscritti alla Maratona 42 km o alla Stracittadina 5 km di acquistare il biglietto “marathon” a soli 3 € (invece di 11 €) per la partita di campionato di pallavolo serie A1 femminile Acqua & Sapone Roma Volley Club vs Delta Despar Trentino del 27/03/2022, ore 17:30.

Basterà presentarsi con il pettorale alla biglietteria il giorno della partita (domenica 27/3 dalle 14.30 alle 17 ora d’inizio della gara) o scrivere all’email wolves@romavolleyclub.it entro sabato 26/3, indicando numero di pettorale, nome e cognome, luogo e data di nascita, prenotando il biglietto da ritirare al botteghino del Palazzo dello Sport di Roma Eur prima della partita. Ulteriori agevolazioni per famiglie e gratuità per scuole. Info: wolves@romavolleyclub.it