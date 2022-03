Acea Run Rome The Marathon ed Experience per visitare Roma Capitale

ROMA – Una maratona per Roma Capitale per questa domenica 27 marzo grazie all’Acea Run Rome The Marathon, una città che per viverla e visitarla ci vuole il fisco del maratoneta da quanto è grande, imponente e con decine e decine di possibilità artistiche, storiche e culturali da poter visitare.

Gli organizzatori insieme alle Istituzioni di Roma Capitale anche per quest’anno hanno predisposto ampie facilitazioni affinché migliaia di maratoneti provenienti da tutto il mondo, insieme ai loro accompagnatori, possano vivere pienamente la città e conoscere Roma e la sua storia.

INFO POINT - In Expo Village vi sarà uno stand dedicato a Info Point per le varie attività turistiche, in particolare anche con GTI-Guide Turistiche Italiane. Il connubio sport e cultura, declinato in turismo, è infatti la mission 2022 dell'associazione, che ha rodato nel 2021 con una serie di iniziative a tema, da Roma a Udine, dal podismo al salto in alto. Ancora, con riferimento ai vari testimonial, in primis Annalisa Minetti, cantante e atleta paraolimpica, «Il valore aggiunto 2022 è la condivisione dell'attenzione alla sostenibilità e all'accessibilità - spiegano i referenti di Lazio e Roma, Sofia Manmana e Robert Coghlan - , temi anch'essi cari a GTI, attiva da anni nella creazione di percorsi ad hoc per tutte le disabilità, da quelle motorie a quelle visive passando per le cognitive e uditive. Perché l'arte, come lo sport, non deve avere limiti e non deve porli».

Col proprio stand, GTI intende quindi sostenere i valori della maratona. A disposizione di atleti, tecnici e famigliari, mette tre percorsi, a prezzi calmierati, per il venerdì 25 e sabato 26 e per il lunedì 28 e martedì 29 marzo. Quindi prima e dopo la competizione di domenica 27.

Nella fattispecie, Il Teatro delle meraviglie, con classico tour tra le piazze di Roma; Su è giù per i colli, con percorso dal Campidoglio al GIanicolo, passando per Trastevere; Cammina cammina...lungo l'Appia, della durata ciascuno di un paio di ore. Tutti in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. Orario, 10-12, 14-16.

MESSA DEL MARATONETA - Oltre alle varie ‘esperienze’ più sotto descritte, c’è da segnalare un’affermata consuetudine per il sabato pre-gara: Athletica Vaticana, l'associazione sportiva ufficiale della Santa Sede, invita tutti i partecipanti della maratona alla Messa del Maratoneta per sabato 26 marzo alle ore 18 nella Chiesa degli Artisti (Santa Maria in Montesanto) a Piazza del Popolo per la tradizionale Messa del Maratoneta. La Messa del Maratoneta sarà celebrata dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati (il "ministro degli esteri" della Santa Sede) e insieme a lui concelebreranno numerosi sacerdoti di diverse nazionalità che il giorno successivo correranno anche la maratona.

Sarà l'occasione per una preghiera della pace e per rilanciare lo sport come esperienza di fraternità e inclusione. Le letture e le preghiere saranno affidate ad atleti professionisti e amatori e al termine sarà recitata la Preghiera del Maratoneta, nonché la suggestiva benedizione degli atleti, degli allenatori, dei dirigenti e dei loro familiari. Un momento particolarmente importante ed emozionante.

Da sapere che Giovedì 24 marzo Acea Run Rome The Marathon offrirà un pasto alle persone povere che fanno riferimento al Centro di accoglienza aperto a Palazzo Migliori dall’Elemosineria apostolica - l’ufficio vaticano che esercita la carità a nome del Papa - e affidato alla Comunità di Sant’Egidio e alle suore francescane dell’Addolorata.

Alcuni atleti, gli organizzatori della maratona e le persone povere condivideranno non solo il pasto ma anche le loro storie. L’incontro non sarà un episodio isolato, consegneranno al Centro alimenti e altri generi di prima necessità come segno di un’amicizia da portare avanti.

Il Centro diurno e notturno di Palazzo Migliori, aperto personalmente dal Papa (15 novembre 2019) come segno concreto di attenzione ai poveri nel cuore di Roma, si trova in zona extraterritoriale, proprio accanto al colonnato di Piazza San Pietro. E, dunque, significativamente, sul percorso della gara, verso il 16km.

Athletica Vaticana ha reso possibile l’iniziativa proposta dalla Acea Run Rome The Marathon, insieme con il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, rilanciando la stretta collaborazione già in atto per sostenere i più fragili.

Sistema Musei di Roma Capitale - Dal 25 al 27 marzo 2022 i partecipanti alla maratona Acea Run Rome The Marathon, e i propri accompagnatori, possono accedere gratuitamente ai Musei del Sistema di Roma Capitale (esclusi Museo di Casal de’ Pazzi, Casa Museo Alberto Moravia e mostra Klimt. La secessione d'Italia al Museo di Roma) e al Circo Massimo-Area Archeologica presentando in biglietteria il modulo di iscrizione alla Manifestazione, accompagnato da un documento di riconoscimento, per poter ritirare il titolo d’ingresso Gratuito.

ArcheoRunning

ArcheoRunning è un progetto creato per invogliare più persone a praticare sport e al contempo conoscere luoghi insoliti di Roma. Il valore aggiunto è la professionalità che garantisce un’esperienza studiata sotto tutti gli aspetti. È un modo nuovo di vivere la città facendo movimento dolce. A chi si rivolge: a tutte le fasce d’età, proponendo running tours, o fitwalking tours. Unico intento è quello di far conoscere la città in un modo del tutto nuovo! www.archeorunning.com

VILLAE - Villa Adriana

Venerdì 25 marzo 2022 - Ingresso gratuito a Villa Adriana per i runner di Maratona di Roma, staffetta e stracittadina (+ un accompagnatore) previa esibizione di pettorale di gara o ricevuta di iscrizione in biglietteria, largo Marguerite Yourcenar, Tivoli. A richiesta è prevista anche una visita guidata a tariffa agevolata sul tema IL BENESSERE IN VILLA – Alla scoperta del vivere bene nella Villa dell’Imperatore Adriano: tra aree tricliniari e terme visita nella splendida cornice di Villa Adriana approfondendo il gusto degli antichi per il benessere e l’idea dell’acqua come fonte di salute e veicolo di piacere e armonia.

Data: Venerdì 25 marzo ore 16.30 (si richiede di presentarsi in biglietteria 30 minuti prima per sbrigare le operazioni di ingresso). Capienza del gruppo: 30 persone

Appuntamento: area esterna del Plastico di Villa Adriana Durata circa 1h 30min

Tariffa promozionale per i runner di Maratona di Roma, staffetta e stracittadina (+ un accompagnatore) previa esibizione di pettorale di gara o ricevuta di iscrizionein biglietteria: € 5,00 a persona (anziché € 7,00), gratuito sotto i 6 anni. Info www.coopculture.it Prenotazione (consigliata): prenotazioni@coopculture.it 0639967900 (attivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 14:00)

Guide turistiche GTI – GUIDE DA CAMPIONI! Roma come non l'hai vista mai

Scegli una guida turistica GTI e visita Roma, la città più bella del mondo!

E’ la prima volta che vieni? Perfetto: siamo felici di essere al tuo fianco, in occasione della Run Rome the Marathon.

Torni a Roma per la seconda, la terza, la quarta volta? Ancor meglio, questa città è proprio magica e noi siamo a tua disposizione, per scoprire tutti i suoi segreti.

Ti offriamo la migliore esperienza di viaggio nella storia gloriosa di Roma e del Lazio animati da passione, con la giusta competenza e tanta voglia di condividere il nostro tempo con voi per farvi innamorare di Roma e dei suoi dintorni.

Ci rivolgiamo a tutti: adulti e giovani, sportivi e pigri, italiani e stranieri, abili e disabili. Possiamo raccontare Roma e le sue meraviglie in diverse lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Fai un salto al l’info point, allo stand, al Villaggio Maratona, per conoscere e prenotare il tour! Avrai un costo dedicato per te – basta il pettorale – e per un accompagnatore.

Info: https://www. guideturisticheitaliane.com/ run-rome-2022/

Parco Regionale dell’Appia Antica

Visita il Parco dell’Appia Antica in bicicletta: dal 23 al 31 marzo 2022 avrete* la possibilità di noleggiare una city-bike per l’intera giornata al costo di € 10,00 (anzichè € 16,00) presso il Centro Servizi Appia Antica – EcoBike.

Siamo in via Appia Antica, 60 e siamo aperti tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,00. Per informazioni: www.ecobikeroma.it – 065135316

*promozione valida per l’atleta (con la ricevuta del pettorale) e un accompagnatore.

Il Parco Regionale dell’Appia Antica con i suoi 4.580 ettari è l’area protetta urbana più estesa d’Europa e fa parte del sistema delle aree naturali protette del Lazio.

Un cuneo verde che dal centro della città corre verso i Castelli Romani. Qui storia, archeologia e natura si fondono in un quadro paesaggistico e ambientale di eccezionale interesse che regala anche ai visitatori più intransigenti sorprese inaspettate.

Il Parco è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici (bus e metro) che con i mezzi privati (ma in questo caso con delle limitazioni in alcune aree) e una volta raggiunta l’area d’interesse, è d’obbligo muoversi a piedi o in bicicletta al fine di rispettare quest’area protetta. Una rete fatta di Centri Informativi e punti di noleggio biciclette consentono di pianificare la giornata all’interno del Parco, fornendo mappe e mezzi per vivere la tua esperienza in uno dei Parchi più belli di Roma. https://www.parcoappiaantica. it/

Offerta Maratona di Roma in collaborazione con Ecobaike srl https://www.ecobikeroma.it/