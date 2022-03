Acea Run Rome The Marathon, aperto l'Expo Village. Raggiunti gli obiettivi di sostenibilità

Continuano le iniziative di sensibilizzazione nei confronti della crisi del popolo ucraino che Acea Run Rome The Marathon sostiene attraverso la collaborazione con Banco Alimentare ma anche mediante contributi diretti degli organizzatori e dei partecipanti tramite la piattaforma d’iscrizione Endu.

Per rafforzare l’importanza dello sport come simbolo di unione tra i popoli, i top runner avranno tutti il pettorale con sfondo i colori della bandiera della pace.

ISO20121 - Con il supporto del Sustainability Partner Circularity, con l’impegno e il pieno coinvolgimento di tutti i livelli e funzioni dell’Organizzazione, Acea Run Rome the Marathon ha tagliato il traguardo dell’ottenimento della certificazione ISO 20121:2012 rilasciata dall’Ente certificatore RINA.

Il raggiungimento di questo obiettivo dimostra la responsabilità dell’Organizzazione verso un approccio sostenibile all’evento e può contribuire a ridurre sensibilmente gli impatti ambientali e a generare effetti benefici sugli impatti sociali ed economici dell’evento stesso. Maggiori dettagli sulla Politica di Sviluppo Sostenibile dell’Acea Run Rome the Marathon.

FORESTA ACEA RUN ROME THE MARATHON – Il programma di sostenibilità va a braccetto con Zero Co2, società impegnata in riforestazione, afforestazione e messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo, con l’obbiettivo di salvaguardare la natura e di supportare la sostenibilità di economie in sviluppo. Raggiunto l’obiettivo della piantumazione di un albero per ognuno dei primi 3mila iscritti della Stracittadina Fun Race obiettivo raggiunto e che ha permesso di assorbire 1.905.000 Kg di CO2 e supportare 60 famiglie.