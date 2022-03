Calcaterra: “Maratoneti divertitevi all'Acea Run Rome The Marathon”

ROMA – E’ il grande giorno, attesissimo, della 27^ Acea Run Rome The Marathon, partenza alle ore 8.30 su Via dei Fori Imperiali per 11mila maratoneti. Partenze differite, alle 9 per la staffetta solidale Acea Run4Rome e alle 9.15 per la Stracittadina Fun Race per una giornata di festa lunga 42,195km. A dare il via vi sarà l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato che sventolerà la bandiera della pace.

“Voglio rivolgere il mio più caloroso in bocca al lupo a tutte le maratonete e a tutti i maratoneti che percorreranno le strade di Roma. La Maratona è il primo dei grandi eventi sportivi che avranno luogo nella Capitale da qui all’estate e aprire una stagione che si annuncia di altissimo livello internazionale con un appuntamento così bello e riconosciuto ci rende tutti orgogliosi”, ha fatto sapere il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri che non ha potuto presenziare alla cerimonia di apertura della manifestazione a causa della positività al Covid19.

Donne che hanno dichiarato di voler scrivere il proprio nome nell’albo d’oro delle migliori, agguantando il record. Al via quattro etiopi e due keniane che saranno guidate dall’etiope Chala Soressa Gobena e dallo spagnolo Jaime Vicente Gutierrez a ritmi da 3’22”/km per terminare le proprie fatiche in 2h22’00”, oltre a due italiane.

Presentati i top runner presso l’Expo Village al Salone delle Fontane all’EUR, tutti a caccia della vittoria in una delle maratone più prestigiose al mondo. La start list aggiornata vede sulla linea di partenza 19 atleti, otto etiopi, sei keniani, quattro italiani ed un marocchino. Presente l’amatissimo ultrarunner romano, Re dei maratoneti, Giorgio Calcaterra con il pettorale n.1. A guidare la cavalcata dei sei top runner che potrebbero valere il primato del percorso potendo contare su un primato sub 2h08’ le due lepri keniane Paul Tiongik e Samuel Naibei che correranno al filo di 3’00/km con un passaggio previsto alla mezza maratona di 1h03’00”.

DIRETTA TV – Acea Run Rome The Marathon sarà trasmessa integralmente in diretta a partire dalle ore 8.15 su Canale 20 (Mediaset) del digitale terrestre. Inoltre, la copertura televisiva sarà anche di ampio spazio internazionale, Roma e la sua maratona saranno seguite sempre in diretta da oltre 20 nazioni nel mondo, tra queste gli Usa, Canada, Francia, Sud Africa, Polonia, Portogallo, Olanda e tante altre.

PARLANO CALCATERRA E GIOCONDI - Giorgio Calcaterra: «È sempre un’emozione correre a Roma, la mia città. Questa è la mia ventesima partecipazione e come sempre cercherò di migliorarmi. Solo per chiarire: non sto parlando di abbassare il mio personal best, che è di 2:13’ (ride, ndr). Vincere? Per quello ci sono i top runner. Io farò di tutto per divertirmi. È un consiglio che do a tutti i runner che saranno con me ai Fori Imperiali domani mattina: date il meglio di voi ma non dimenticate mai di correre per il piacere di farlo. Godetevi la vostra avventura e soprattutto questa città.»

Andrea Giocondi, responsabile dei top runner e coach ufficiale di Acea Run Rome The Marathon: «Sono ancora più emozionato di quando correvo. Le aspettative non mancano mai e l’emozione è alle stelle. Siamo carichi, i top runner, il sottoscritto e tutto il team organizzatore. Sicuramente dormiremo poco per preparare una grande partenza. Ogni gara ha la sua storia e che tu sia atleta o ti muova dietro le quinte sei comunque messo alla prova e vuoi dare il massimo.»