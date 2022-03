Partita l’Acea Run Rome The Marathon, Roma sta correndo

Partenza carica di emozioni e commozione grazie alla voce del tenore Carlo Assogna che ha intonato “Il Gladiatore”, un sottofondo toccante al messaggio di solidarietà per l’Ucraina, trasmesso attraverso la bandiera della pace e il lancio dei coriandoli con i colori della bandiera ucraina.

A sugellare un momento così epico sono intervenuti anche i Legionari del Gruppo Storico Romano che hanno raggiunto la partenza marciando con i tradizionali calzari romani raccontando un pezzo di storia della città eterna.

Obiettivo da parte dei top runner è quello di battere i primati del percorso che attualmente appartengono al keniano Benjamin Kiptoo Kolum, che nel 2009 corse in 2h07'18", e al femminile all’etiope Kebede Megertu Alemu che nel 2019 vinse in 2h22’52". L’ultima edizione, l’Alba Edition Special Race del settembre 2021, ha consacrato il giovane debuttante Clement Kiprono che è andato molto vicino al primato del percorso correndo in 2h08’23”, più staccata da questa possibilità la vincitrice Peris Lagat Cherono che ha tagliato il traguardo in 2h29’29”.