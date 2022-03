La 27^ Acea Run Rome The Marathon è da record! L'etiope Bekele Fikre Tefera fa segnare 2:06’48”

ROMA - Conclusa la 27^ Ace Run Rome The Marathon, vinta dall’etiope Bekele Fikre Tefera in 2:06’48”, nuovo record del percorso, che ha messo in archivio il 2:07’18” del keniano Benjamin Kiptoo Kolum (2009). Dietro di lui, al traguardo, il connazionale Mamo Tadesse Temechachu (2:07’04”) e il marocchino Othamane El Goumri con 2:07'16". Tra le donne vittoria dell’etiope Sechale Dalasa Adugna (2:26’09”) seguita dalla keniana Gladys Jeruto Kiptoo (2:28’45”) e dall’altra etiope Bekele Tadelech Nedi (2:31’01”).