Corri la Run With Ukraine Online e tendi la mano al popolo ucraino

E’ corsa alla solidarietà con tutti i mezzi possibili per aiutare il popolo ucraino assediato dal 24 febbraio dalle truppe russe. Sono già diversi gli eventi podistici annullati a causa del conflitto, tra questi la Nova Poshta Marathon Zaporizhzhia del 3 aprile, la Nova Poshta Marathon Kharkiv del 10 aprile e la Nova Poshta Marathon Cherkasy , per citarne alcuni.

Lo sport ha da sempre rappresentato un meccanismo di unione tra i popoli, uno strumento di pace ed è per questo che i runner sono chiamati a testimoniarne l’importanza attraverso la partecipazione a programmi di solidarietà.

RUN WITH UKRAINE ONLINE – E’ un progetto per sostenere il popolo ucraino attraverso la partecipazione ad un evento di corsa virtuale e la raccolta fondi in favore di fondazioni di beneficenza. Al raggiungimento di 300 iscritti, per ciascuna iscrizione saranno trasferiti il 70% della quota oltre al 100% di ulteriori donazioni di beneficenza. I destinatari dei fondi saranno CO Fondazione di Serhiy Prytula e ONG Masha Foundation.

L’obiettivo è percorrere un totale di 6.993 chilometri, la lunghezza del confine di stato dell’Ucraina, una distanza irrealistica per una persona ma che diventa concreta passo dopo passo, chilometro dopo chilometro se a percorrerla si è in tanti. Ancora più grande è l’obiettivo di percorrere questa distanza più volte, un potente e chiarissimo messaggio di pace.

LE GARE – Dal 24 marzo al 1 settembre 2022 è possibile registrarsi a Run with Ukraine Free distance, Junior Run with Ukraine 1 KM, Run with Ukraine 21 KM e Run with Ukraine 42 KM. I costi di iscrizione ammontano a 600 grivnie ucraine (circa 19 euro) a cui è possibile aggiungere una quota di donazione libera. Il pagamento della quota di iscrizione dà diritto al pettorale personalizzato (spedito via email) e ad una playlist con selezione musicale tematica (SoundCloud) oltre al diploma di partecipazione che verrà inviato dopo aver esaminato i dati inviati a fine corsa a registration@runukraine.org.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito https://onlinerunning.runukraine.org/