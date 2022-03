Dove correre ad Aprile, le gare di primavera

Marzo ci ha regalato il piacere di numeri che ricordano, in scala ridotta, quelli pre-pandemici, grazie a due eventi che hanno coinvolto la Capitale, RomaOstia Half Marathon e Acea Run Rome The Marathon . Proprio quest’ultima cede il testimone a Milano City Marathon , in scena il 3 aprile finalmente aperta agli amatori dopo l’edizione dello scorso anno per i soli atleti élite che avevano volato sulle strade del capoluogo lombardo fino a siglare la miglior prestazione su suolo italiano sulla distanza regina.

Non solo Milano, domenica 3 aprile torna anche la super classica pasquale Maratona del Lamone nel comune di Russi, una delle più antiche maratone italiane giunta, infatti, alla 44^edizione. In contemporanea si disputeranno mezze maratone nei tre settori geografici italiani, a nord la Dogi Half Marathon di Dolo, al centro la Omphalos Half Marathon di Mondolfo e al sud la mezza maratona di Agropoli.

Domenica 10 aprile saranno ben sei le mezze maratone che coloreranno le strade italiane: partiamo dal nord con la Monza Run Free che va in scena nel bellissimo Parco di Monza seguita dalla 100 di Montagnana – 21k, nel padovano e dalla mezza maratona internazionale di Genova. Il centro aspetta i runner al via di Prato Half Marathon, Mezza Maratona dei Fiori a San Benedetto del Tronto e la Mezza del Metauro a Fossombrone.

Per una mezza maratona al sud dobbiamo attendere il 24 aprile, complice anche una settimana di stop per le festività pasquali, quando in Sicilia ci sarà la Maratonina del Vino a Marsala, in Puglia andrà in scena la Mezza di Egnazia e Chia si prepara alla Sport Week, chiusa proprio dalla Chia 21 Half Marathon. Stessa domenica, stessa distanza, risalendo verso Numana si incontra la Conero Running Half Marathon e al nord Padova marathon e half marathon.