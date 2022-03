Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon per i bambini malati ucraini con “A casa lontani da casa”

VERONA – Manca un mese alla Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon , evento Gold Label Fidal che si correrà insieme alla Avesani Monument Run 10k competitiva e non competitiva domenica 1° maggio. La manifestazione è organizzata da Asd Gaac 2007 Verona Marathon in collaborazione con il Comune di Verona e rappresenta uno degli eventi podistici di maggiore risonanza nazionale.

Mentre ci si avvicina alla Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon il popolo ucraino vive un periodo storico drammatico a causa del conflitto innescato lo scorso 24 febbraio dall’armata russa. Sono migliaia i profughi giunti in condizioni difficili, alcuni già partiti in situazioni sanitarie molto complesse. Si tratta anche di bambini con gravi patologie e che necessitano di cure speciali e di un alloggio sicuro per i propri familiari.

CHARITY PARTNER – Il cuore di Verona è sempre stato grande, nella storia degli eventi organizzati da Gaac 2007 Veronamarathon ASD c’è sempre stata attenzione nei confronti dei più deboli con sviluppo di diversi progetti solidali verso diversi charity partner.



Quest'anno l'evento avrà un partner speciale, l'Associazione A Casa Lontani da Casa, la Rete Solidale di alloggi e servizi che dal 2011 aiuta i “migranti sanitari” a trovare una casa in cui fermarsi per il tempo necessario per ricevere le cure, spesso lungo, accidentato e a volte inaccessibile, a causa dei costi elevati. ACLDC è un'associazione milanese di volontariato che dal 2011 si impegna in Italia per aiutare i malati in trasferta e le loro famiglie: offre alloggi solidali e garantisce assistenza personale e servizi gratuiti a chi viaggia per motivi di salute, fornendo tutto il sostegno possibile in un momento difficile come quello della malattia.

Alloggiare in una delle case della Rete Solidale significa vivere in un ambiente sicuro e protetto, continuare a godere del sostegno prezioso di un familiare e sentirsi così a casa, anche se lontani dalla propria. Attualmente la Rete offre 92 alloggi per un totale di 1287 posti letto.