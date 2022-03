LBM Sport, la società più numerosa (e vincente) di Acea Run Rome The Marathon

ROMA – Continua l’onda di entusiasmo della 27^ Acea Run Rome The Marathon andata in scena domenica scorsa 27 marzo con partenza e arrivo nello straordinario scenario dei Fori Imperiali, sotto lo sguardo del Colosseo.

Sono state oltre 16mila le persone che hanno invaso e colorato le strade della “Caput mundi”, 8389 i finisher della Acea Run Rome The Marathon e altrettanti sommando i partecipanti alla staffetta solidale Acea Run4Rome alla Stracittadina Fun Race.

LE SOCIETA’ – Per il secondo anno consecutivo, al primo posto per numero di atleti la società romana LBM Sport che ha portato al traguardo della distanza regina 139 atleti di cui 24 donne. Primo tra tutti Massimiliano Umani in 81^ posizione con un ottimo 2h53’47” seguito da Andrea Di Cocco, Sandro Francesco Mastrolembo Barnà, Marco Troyli e Robin Trapletti, tutti al di sotto delle 3h00’00”. Prima delle donne LBM c’è Alina Motoroi che conclude le sue fatiche in 3h50’16” in 174^ posizione di genere.

LBM Sport porta a casa anche il primo posto della staffetta solidale Acea Run4Rome con “I Bradipi LBM Sport Roma” che vincono in 2h31’12” e staccano “Comune di Orvieto” di oltre 2’30” e la terza classificata “A&M Payroll” di circa 12 minuti.

IL PODIO - Medaglia d’argento per numero di partecipanti per un’altra società romana, Podistica Solidarietà, con 114 finisher della maratona. Primo in classifica Stefano Porcelli in 2h49’53” seguito da Daniele Cavaliere in 2h58’44” e Angelina Cavaleri con 3h09’25”.

Terzo gradino del podio per il Gruppo Sportivo Bancari Romani con 92 atleti capitanati da Riccardo Formai in 2h57’27”, prima donna Loredana Berardinelli in 3h23’10”.

LA TOP TEN - Nelle prime 10 posizioni sono 8 le società romane e due quelle extra Lazio, entrambe pugliesi. 4° posto per Asd Piano ma arriviamo con 60 persone, 5° con G.s. Cat Sport Roma con 44, 6° posto A.s. Amatori Villa Pamphili con 40. La prima da fuori Lazio, al 7° posto, è Barletta Sportiva con 37 atleti finisher, tra cui il Presidente Vincenzo Cascella organizzatore anche Barletta Half Marathon. Segue all’8° posto Asd Runners For Emergency con 31, 9^ posizione per Atletica Pro Canosa, sempre dalla Puglia, provincia di Bari, con 30 runner ed infine chiude la top ten Atletica Monte Mario con 27 maratoneti.

Non è una società sportiva ma senz’altro ha carisma da vendere e un amore smisurato per la Acea Run Rome The Marathon il promoter Pino Melchiorre, che ha fatto iscrivere oltre 369 runner alla maratona.