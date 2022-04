Philemon Kiplimo è a caccia al record mondiale alla Sportisimo 1/2 Marathon Praga

PRAGA - Percorso veloce, paesaggio stimolante, atmosfera elettrizzante. Ci sono tutti i presupposti per una bellissima mezza maratona e perché ad amare Praga non siano solo i turisti. Negli ultimi cinque anni per ben cinque volte è stato battuto il record mondiale di mezza maratona, persino in piena pandemia, durante la mezza maratona di settembre 2020, quando la keniana Peres Jepchirchir ha tagliato il traguardo in 1h05’34”.